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بايدن: مناقشة عضوية أوكرانيا في «ناتو» سابقة لأوانها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 07:39 مساء
بايدن: مناقشة عضوية أوكرانيا في «ناتو» سابقة لأوانها
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن «أوكرانيا ليست مستعدة بعد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، مشيرًا إلى أن «الحرب الروسية داخل الأراضي الأوكرانية يجب أن تنتهي قبل أن يتمكن الحلف من التفكير في إضافة كييف إلى صفوفه».

وأضاف بايدن في حوار مع شبكة «سي إن إن » أن «مناقشة عضوية أوكرانيا داخل الحلف كانت سابقة لأوانها»، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن «واشنطن وحلفاءها سيواصلون تزويد كييف بالمعلومات والعتاد العسكري التي تحتاج إليها»، بحسب «رويترز».

الرئيس الأميركي يتوجه إلى بريطانيا 
وتابع الرئيس الأميركي: «لا أعتقد أن هناك إجماعًا في ناتو بشأن ما إذا كان سيجري ضم أوكرانيا إلى الحلف في هذه اللحظة، وهي في خضم حرب»، مشيرًا إلى أنه في حال انضمام كييف فإن «الحلف ملتزم بحماية كل شبر من أراضي ناتو.. ما يعني أنه سنكون في حالة حرب مع روسيا».

وتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إلى بريطانيا حيث سيلتقي الملك تشارلز الثالث قبل أن يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس بليتوانيا. وأقلعت الطائرة الرئاسية الأميركية من قاعدة عسكرية في ديلاوير. ويختتم بايدن جولته بزيارة فنلندا، العضو الجديد في الحلف الأطلسي.

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ومن المنتظر أن تحصل كييف خلال قمة الحلف المقررة في فيلنيوس في 11 و12 يوليو الجاري، على «ضمانات أمنية» من الغربيين، دون الالتزام بجدول زمني يتصل بالانضمام.

«عبور العديد من المراحل»
وأكدت واشنطن أن أوكرانيا لا يزال أمامها «عبور العديد من المراحل» ولن تتمتع بـ«تدابير خاصة» لتسهيل انضمامها. واعتبر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، من جانبه، أن الانضمام لن يكون ممكنًا إلا بعد انتهاء الحرب.

قبل قمة «ناتو»، من المتوقع أن يصل الرئيس الأميركي جو بايدن ليتوانيا الإثنين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان وقادة آخرين. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يأمل في تلقي «إشارة واضحة» حول إمكان انضمام بلاده إلى الحلف.

وفي ظل عدم تسريع انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي، حصلت كييف الجمعة على وعد من الولايات المتحدة بتسليم ذخائر عنقودية، وهو سلاح مثير للجدل، لكن زيلينسكي اعتبر أنه «برنامج مساعدة أساسي». 

 

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