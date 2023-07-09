القيادة المركزية الأميركية تعلن مقتل قيادي بـ«داعش» في شرق سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن بيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية، الأحد، تنفيذ ضربة في السابع من يوليو أودت بحياة قيادي في تنظيم «داعش» في شرق سورية يدعى أبوأسامة المهاجر.

وذكر البيان نقلًا عن قائد القيادة المركزية الجنرال مايكل كوريلا أن الولايات المتحدة أوضحت بذلك «أنها تظل ملتزمة بهزيمة تنظيم داعش في المنطقة... تنظيم داعش يظل تهديدًا ليس في المنطقة فحسب وإنما يتخطاها»، بحسب «رويترز».

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وأضاف البيان «الضربة نفذتها يوم الجمعة ذات الطائرات المسيرة (إم.كيو-9) التي تعرضت في وقت سابق من ذات اليوم لمضايقات من مقاتلات روسية في مواجهة استمرت ساعتين تقريبًا».