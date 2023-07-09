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كوريا الشمالية تنتقد موافقة «الطاقة الذرية» على تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 09:52 صباحا
كوريا الشمالية تنتقد موافقة «الطاقة الذرية» على تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية
مباني المفاعل 3(ز) و4(ج) وخزانات المياه الملوثة في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، 5 مارس 2022، في أوكوما في اليابان. (أ ف ب)
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انتقدت كوريا الشمالية الأحد، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنحها الضوء الأخضر لليابان، لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية.

ونددت بيونغ يانغ في بيان لوزارة حماية البيئة «بالتصرف غير المنطقي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدعم ويسهل بشكل فاعل مشروع اليابان لتصريف المياه الملوثة جراء النووي، وهو أمر لا يمكن تصوّره»، وفق وكالة «فرانس برس».

وحذّرت من أن تصريف المياه المعالجة سيكون له «أثر سلبي على الحياة البشرية، الأمن والبيئة الإيكولوجية».

وتقضي خطة اليابان بالتخلص من نحو 1,33 مليون طن من المياه الملوثة المخزنة في موقع المحطة الذي سيبلغ حده الأقصى قريبا، بتصريفها في المحيط بعد معالجتها وتخفيف كثافتها.

وكانت المحطة أصيبت بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي سببّا حادثًا نوويًا في 11 مارس 2011.

حالة من الذعر
وأثار الإجراء الذي وافقت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه هذا الصيف، حالة من الذعر بسبب مخاوف من أن تتسبب المياه بتلوث المحيط، وكذلك الملح المستخرج من مياه البحر.

ولقي المشروع معارضة محلية وإقليمية، فمنعت الصين استيراد بعض المنتجات الغذائية، بينما شهدت كوريا الجنوبية تظاهرات احتجاجية السبت على هامش زيارة يقوم بها مدير الوكالة الذرية الدولية رافايل غروسي إلى سيول.

«تأثير إشعاعي ضئيل»
كما يجري نواب من المعارضة الكورية الجنوبية تحركات احتجاجية ضد خطة تصريف مياه فوكوشيما، بلغت حد الإضراب عن الطعام، ومن المقرر أن يلتقي مدير الوكالة نوابا معارضين الأحد.

وكان غروسي اعتبر خلال زيارته اليابان هذا الأسبوع، أن المشروع «يفي بمعايير السلامة الدولية»، وسيكون له «تأثير إشعاعي ضئيل على السكان والبيئة».

غروسي يلتقي سكان فوكوشيما قبل تصريف مياه المحطة النووية المتضررة

وأكد بعد لقائه السبت وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، أن الوكالة الدولية ستكون حاضرة في فوكوشيما «عند كل محطة من الإجراء».

وشدد على أن «ما يبدأ الآن هو أهم حتى من العمل الذي تمّ إنجازه: المراقبة المستمرة لتطبيق الخطة».

وطلب وزير الخارجية الكوري الجنوبي من ضيفه «التعاون النشط من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من السلامة وطمأنة الرأي العام».

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