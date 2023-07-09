غوتيريس يندد بضربة جوية على أم درمان

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر بيان أصدره ناطق باسم أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة،‭‭ ‬‬في وقت مبكر اليوم الأحد، أن غوتيريس ندد بضربة جوية قيل إنها أسفرت عن مقتل 22 على الأقل في مدينة أم درمان السودانية أمس السبت.

وقالت وزارة الصحة-ولاية الخرطوم، أمس السبت، إن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب العشرات بضربة جوية نفذها الجيش السوداني في مدينة أم درمان في غرب البلاد، مع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية أسبوعها الثاني عشر.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريس، في البيان، إن الأمين العام روع أيضا بسبب أنباء أشارت إلى عنف واسع النطاق، وسقوط ضحايا في إقليم دارفور السوداني.