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مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 09:16 مساء
مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»
مسيرة سلام في البوسنة. (الإنترنت)
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انطلقت مسيرة سلام كبيرة، اليوم السبت، في غابات شرق البوسنة، إحياء لذكرى مذبحة سريبرينيتشا عام 1995، وهي المذبحة الوحيدة المعترف بها في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

والمسيرة التي بلغ طولها 100 كيلومتر (60 ميلًا)، تعيد كل عام رسم الطريق الذي سلكه الرجال من المجموعة العرقية البوسنية، والتي تتكون أساسًا من المسلمين، أثناء محاولتهم الفرار من سريبرينيتشا بعد أن استولت عليها قوات صرب البوسنة. وقال المنظمون إن ما يقرب من 4000 شخص شاركوا في مسيرة هذا العام، بحسب «يورو نيوز».

ويأتي هذا الحدث مع استمرار التوترات العرقية في البوسنة مع استمرار صرب البوسنة في الضغط من أجل مزيد من الاستقلال عن البوسنة.

قُتل أكثر من 100 ألف شخص قبل انتهاء الحرب 
 وقال ريسيد درفيسيفيتش، الذي كان من بين الذين فروا في عام 1995: «آتي إلى هنا لأتذكر أخي وأصدقائي رفاق الحرب، الذين لقوا حتفهم هنا». وأضاف: «أعتقد أن من واجبي القيام بذلك وحماية ذكرياتنا وحراستها».

واندلعت الحرب في البوسنة عام 1992 بعد تفكك يوغوسلافيا السابقة، وشن صرب البوسنة تمردًا واستيلائهم على الأراضي لتشكيل دولة خاصة بهم والانضمام إلى صربيا.

قُتل أكثر من 100 ألف شخص قبل انتهاء الحرب عام 1995 في اتفاق سلام بوساطة أميركية. وفي يوليو 1995، فصلت القوات الصربية أكثر من 8000 من الذكور البوسنيين عن زوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم، وطاردوهم في الغابات حول سريبرينيتشا، قبل أن تقتل من ألقت القبض عليه.

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وألقى جنود صرب البوسنة جثث الضحايا في العديد من المقابر الجماعية المنتشرة في أنحاء البلدة الشرقية في محاولة لإخفاء الأدلة على الجريمة.

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