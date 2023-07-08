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رئيس وزراء هولندا يلتقي الملك عقب انهيار الحكومة واستقالتها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 07:05 مساء
رئيس وزراء هولندا يلتقي الملك عقب انهيار الحكومة واستقالتها
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته. (الإنترنت)
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أجرى رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، السبت، محادثات مع الملك غداة انهيار الائتلاف الحكومي بسبب خلافات على الإجراءات اللازمة للحد من الهجرة، مما سيؤدي إلى انتخابات مبكرة في وقت لاحق هذا العام.

وكان الملك فيليم ألكسندر في عطلة خارج البلاد عند انهيار الحكومة وعاد جوًا إلى هولندا للقاء روته، وتوجه روته إلى القصر الملكي في لاهاي وكان يقود سيارته بنفسه، وقال للصحفيين من نافذة سيارته وهو يغادر: «كان نقاشًا جيدًا لكنني لن أدلي بتصريحات أخرى لأن هذه النقاشات سرية»، بحسب «فرانس برس».

وسيقود روته حكومة تصريف أعمال حتى إجراء الانتخابات المتوقعة في منتصف نوفمبر المقبل. وانهار الائتلاف المكون من أربعة أحزاب على خلفية التعاطي مع مسألة الهجرة، وهو ما أطاح في نهاية المطاف بالحكومة الائتلافية غير المستقرة في هولندا، الرابعة لروته.

فرض قيود على لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء
وأراد زعيم «حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية» اليميني الليبرالي، فرض قيود على لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء، في أعقاب فضيحة العام الماضي بشأن اكتظاظ مراكز الهجرة في هولندا. ويتوقع أن تكون الانتخابات الجديدة الأكثر إثارة للانقسام في جيل، وأبرز عناوينها الهجرة والمزارعون الغاضبون وكلفة المعيشة.

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ويأتي التحدي الجديد لروته من حزب «المزارعين» الذي يعارض القوانين المتعلقة بالبيئة والمدعومة من الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال اليمين المتطرف الهولندي يمثل تهديدًا.

ترشح لولاية خامسة تواليًا على رأس الحكومة
وكتب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز: «يمكننا الآن جعل هولندا بلدًا جميلًا مرة أخرى مع عدد أقل من طالبي اللجوء والجرائم، ومزيد من المال والمنازل لأبنائنا ورعاية صحية جيدة ومزيد من المساحات لمزارعينا وصيادينا». وكان روته نفسه قد صرح أن توترات برزت في مؤتمر الحزب في يونيو إزاء مسألة الهجرة. 

وقال أيضًا، الجمعة، إنه لا يزال يملك «الطاقة»اللازمة للترشح لولاية خامسة تواليًا على رأس الحكومة، لكنه أكد ضرورة «التأمل مليًا» قبل الإقدام على هذه الخطوة.

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