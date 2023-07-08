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واشنطن تتهم موسكو بمضايقة مسيّراتها في سورية لليوم الثالث على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 06:47 مساء
واشنطن تتهم موسكو بمضايقة مسيّراتها في سورية لليوم الثالث على التوالي
صورة للطائرات نشرتها القوات الجوية الأميركية. (الإنترنت)
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قال الجيش الأميركي إن طائرات مقاتلة روسية «ضايقت» طائرات مسيّرة أميركية فوق سورية وهي الحادثة التي تتكرر بذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقال الجيش في بيان، يوم الخميس، إن المواجهة استمرت لمدة تزيد عن ساعتين حيث تعرضت مسّيرات MQ-9 «مرة أخرى لمضايقات» من قبل طائرة مقاتلة روسية أثناء تحليقها فوق أراضٍ سورية، بحسب «يورو نيوز».

وأضاف رئيس القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية اللفتنانت جنرال أليكسوس غرينكويتش، في البيان: «حلقت الطائرات الروسية بـ18 مرورا قريبا غير مهني تسبب في رد فعل طائرات MQ-9 لتجنب المواقف غير الآمنة».

إطلاق قنابل مضيئة أمام مسيّرات أميركية
وقال غرينكويتش منذ يومين إن طائرات روسية أطلقت أيضا قنابل مضيئة أمام مسيّرات أمريكية، بينما قام أحد الطيارين بتشغيل الحارق الخلفي لطائرته أمام إحدى المسيّرات في الأجواء السورية.
 وأعلن مركز المصالحة الروسي في سورية في وقت سابق هذا الأسبوع أن الجيشين الروسي والسوري بدآ تدريبات مشتركة لمدة ستة أيام تنتهي يوم الإثنين.

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ونقلت وسائل إعلام سورية عن اللواء أوليغ غورينوف، رئيس مركز المصالحة، قوله إن موسكو قلقة من تحليق طائرات مسيّرة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة فوق شمال سورية، واصفا إياها بـ«انتهاكات منهجية للبروتوكولات» التي تهدف إلى تجنب الاشتباكات بين الجيشين.

وتقود الولايات المتحدة وفرنسا قوات التحالف الدولي في سورية، الذي تشكّل لمحاربة تنظيم «داعش» في العراق والشام. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الولايات المتحدة إن طائرة روسية تسببت في تحطم طائرة مسيّرة تابعة لها أثناء نشاط لها فوق البحر الأسود، فيما نفت موسكو مسؤوليتها.

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