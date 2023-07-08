مقتل 22 مدنيا في هجومين لـ«مسلحين» في بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 22 مدنيا، بينهم عشرون من المتطوعين الداعمين للجيش، الجمعة في هجومين يشتبه بأن «متطرفين» نفذوهما في شمال وغرب بوركينا فاسو، وفق ما أفاد مصدران أمني ومحلي، السبت.

وقال مصدر أمني إن 16 مدنيا من المتطوعين الداعمين للجيش «سقطوا في هجوم (شنته) مجموعات إرهابية» في الشمال، فيما لفت أحد السكان إلى مقتل مدنيين اثنين إضافيين. وأورد مصدر أمني آخر أن أربعة متطوعين قُتلوا في هجوم ثانٍ في الغرب، بحسب «فرانس برس».

وقُتل 15 مدنياً على الأقل، الأربعاء الماضي، في هجوم شنه مسلحون يُعتقد أنهم «متطرفون» في شرق بوركينا فاسو، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية، مشيرة إلى «رحيل جماعي» للسكان هرباً من توغلات جماعات مسلحة.

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وقال مسؤول محلي آنذاك إن إرهابيين «نفذوا هجوماً في ساعة مبكرة في بلدة سورغا» في ولاية غناغنا (المنطقة الشرقية) «راح ضحيته حوالى 15 شخصاً، بينهم نساء بالإضافة إلى العديد من الجرحى»، وأكد أحد السكان ومصادر أمنية حصول الهجوم،.

برنامج لمؤازرة الجيش

أعلنت مصادر أمنية في بوركينا فاسو، في 27 يونيو، أن هجومين «إرهابيين» أوقعا في شمال البلاد عشرات القتلى في صفوف العسكريين والمتطوعين في برنامج لمؤازرة الجيش في قتاله.

وعادة ما يكون هؤلاء المتطوعون مدنيين يتلقون تدريبا عسكريا لمدة أسبوعين، ثم ينتقلون لمؤازرة الجيش عمليا، ويقومون عادة بمهام مراقبة وجمع معلومات أو مواكبة وإرشاد.