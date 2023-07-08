ارتفاع حصيلة التظاهرات في كينيا إلى قتيلين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مستشفى جاراموغوي أوغينغا بكينيا جورج ري في كيسومو، اليوم السبت، مقتل شخصين في تظاهرات مناهضة للحكومة وقعت أمس الجمعة، تعترض على ارتفاع كلفة المعيشة وإقرار ضرائب جديدة.

وقال في كيسومو، أحد معاقل المعارضة في منطقة بحيرة فيكتوريا، «لدينا حالة وفاة أخرى.. ما يرفع عدد القتلى إلى اثنين نتيجة تظاهرات الأمس»، وفق «فرانس برس».

واستخدمت الشرطة، السبت، الغاز المسيل للدموع على ممثلين للمجتمع المدني من بينهم القاضي السابق ويلي موتونغا، كانوا يطالبون بإطلاق سراح عشرات الأشخاص الذين أوقفوا خلال الاحتجاجات، بحسب نشطاء.

وأطلقت الشرطة الكينية، الجمعة، الغاز المسيل للدموع على موكب زعيم المعارضة رايلا أودينغا في نيروبي، إحدى المدن التي شهدت التظاهرات. واتخذت الشرطة تدابير مماثلة لتفريق تجمعات في كيسومو ومومباسا. ودعت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان السبت لإجراء «تحقيق شامل في كافة التقارير عن ممارسات وحشية للشرطة».

تنظيم تظاهرة «واحدة على الأقل أسبوعيا»

وأكد دنيس أونيانغو الناطق باسم أودينغا، السبت، أن ائتلاف أزيميو المعارض يعتزم تنظيم تظاهرة «واحدة على الأقل أسبوعيا» احتجاجا على سياسات حكومة الرئيس وليام روتو، متوقعا تنظيم تظاهرة الأربعاء.

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الأسبوع الماضي، وقع روتو قانونا ماليا يتوقع أن يعود بأكثر من 2,1 مليار دولار على خزائن الدولة المستنفدة ويسهم في دفع الاقتصاد المديون. وينص «قانون المال» على ضرائب جديدة أو إضافية على عدد من السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء والتحويلات المالية بالهاتف، ويتضمن زيادة ضريبية مثيرة للجدل على دافعي الضرائب، بهدف تمويل خطة إسكان.