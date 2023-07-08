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إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 01:50 مساء
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس
لقاء بوتين وإردوغان في سوتشي، 5 أغسطس 2022، (رويترز)
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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت، إنه حض روسيا على تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود لثلاثة أشهر على الأقل، وأعلن عن زيارة يقوم بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتركيا في أغسطس المقبل.

وأدلى إردوغان بتصريحاته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعدما ناقشا مصير الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة العام الماضي للسماح بالنقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود على الرغم من الحرب في أوكرانيا، وفق وكالة «رويترز».

- زيلينسكي: ممتن لدعم تركيا الثابت لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها

ووصل زيلينسكي إلى تركيا بعد زيارة بلغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا في إطار جولة لبعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تهدف لحث تلك الدول على اتخاذ خطوات ملموسة خلال قمة في الأسبوع المقبل لمنح أوكرانيا عضوية الحلف والتي قال أردوغان إن كييف «تستحقها».

«نريد تنفيذ خطة السلام»
والجمعة، عبر الرئيس الأوكراني عن امتنانه لـ«دعم تركيا الثابت لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها»، مؤكدا أنه يزور إسطنبول ليشكر «كل من يريد السلام لبلدنا وشعوبنا».

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع إردوغان، عقب اجتماعهما الجمعة: «نريد تنفيذ خطة السلام، وتركيا مستعدة لتولي القيادة في هذا الصدد»، مشيداً بدعم إردوغان اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

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