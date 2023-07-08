7 قتلى في اشتباكات على خلفية انتخابات محلية بالهند

القاهرة - بوابة الوسط

قتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح عشرات في الهند السبت، بعد اشتباكات حول انتخابات محلية في البنغال الغربية، وهي ولاية تشهد أعمال عنف سياسية متكررة خلال الحملات الانتخابية.

وعمل حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) الحاكم في الهند بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في السنوات الأخيرة من أجل الحصول على موطئ قدم في الولاية التي لطالما حكمها حزب شيوعي لفترات طويلة من تاريخها، في مسعى منه لتوسيع نفوذه خارج المناطق الشمالية الناطقة بالهندية، وفق وكالة «فرانس برس».

ويقوم ناخبون حاليا بالتصويت في انتخابات لاختيار أعضاء المجالس البلدية من أصل 200 ألف مرشح في الولاية، التي يقطنها 104 ملايين شخص.

ضبط أكثر من مئتي قنبلة بدائية

وقال جواد شاميم وهو مدير عام قوات الشرطة في ولاية البنغال الغربية لوكالة «فرانس برس»، «قتل سبعة أشخاص وأصيب العشرات بجروح في اعمال عنف متعلقة بالانتخابات في قرى مختلفة في انحاء الولاية».

وأكد شرطي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن خمسة من القتلى هم من حزب مؤتمر ترينامول الحاكم للولاية. والقتيلان الآخران من حزب بهاراتيا جاناتا والحزب الشيوعي الهندي في غرب البنغال (ماركسي).

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أعضاء في أحزاب مختلفة، وهم يتجولون في الشوارع بالهراوات بالإضافة لأخذ صناديق اقتراع وإضرام النار فيها خارج مراكز الاقتراع.

وأعلنت الشرطة أيضا ضبط أكثر من مئتي قنبلة بدائية - وهي قنابل تباع بسعر بخس في السوق السوداء بهدف تشويه أو تخويف الناخبين.

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وتحكم ماماتا بانيرجي من حزب مؤتمر ترينامول الولاية منذ عام 2011، عندما هزم حزبها الإدارة الشيوعية التي حكمت الولاية لثلاثة عقود.

وبانيرجي منتقدة شديدة لرئيس الوزراء مودي، وتتهم حزبه القومي الهندوسي بمحاولة إدخال سياسات طائفية مثيرة للانقسام إلى ولايتها التي تعيش فيها أقلية مسلمة كبيرة، من جهته، يتهم مودي إدارتها بالفساد.

وتعود جذور العنف السياسي في هذه الولاية لعقود، مع تسجيل الشرطة آلاف عمليات القتل وقت الانتخابات منذ ستينات القرن الماضي.