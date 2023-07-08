بكين تأسف بسبب «حوادث غير متوقعة» أضرت بالعلاقات مع واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، خلال لقائه وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بكين السبت، إن بلاده تأسف «للحوادث غير المتوقعة» التي أضرت بالعلاقات مع الولايات المتحدة .

وقال «للأسف، بسبب بعض الحوادث غير المتوقعة مثل ذلك المتعلق بالمنطاد، كان هناك بعض المشاكل في تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين» في قمة العام الماضي، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويشير هي ليفينغ إلى حادث المنطاد الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة قبالة ساحلها الشرقي في فبراير الماضي، وتعتقد واشنطن أنه كان يستخدم لأغراض التجسس على الولايات المتحدة.

- يلين: التعاون بين بكين وواشنطن ضروري لتمويل مكافحة التغير المناخي

وفي وقت سابق، أكّدت وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين، في اليوم الثاني من زيارتها لبكين، أنّ التعاون بين الصين والولايات المتحدة «ضروري» لتمويل مكافحة التغيّر المناخي.

وقالت يلين اليوم السبت، «أعتقد أنّ مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجال تمويل مكافحة التغيّر المناخي هو أمر ضروري»، مذكّرةً بأنّ البلدين هما أكبر مصدرين «لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم وأكبر مستثمرين في الطاقات المتجددة»، بحسب وكالة «فرانس برس».