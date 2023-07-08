الأمم المتحدة تدين الخسائر في صفوف المدنيين بعد 500 يوم على بدء النزاع في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دانت الأمم المتحدة الخسائر في صفوف المدنيين، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ قبل 500 يوم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، في بيان الجمعة، إن أكثر من تسعة آلاف مدني بينهم 500 طفل قتلوا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022، مع أن مسؤولي الأمم المتحدة صرحوا في السابق أن العدد الفعلي أكبر بكثير على الأرجح، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي بيان بمناسبة مرور 500 يوم على اندلاع النزاع، قال نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، نويل كالهون، في بيان «نشهد اليوم مرحلة فظيعة أخرى من الحرب التي تواصل إلحاق خسائر مروعة بالمدنيين الأوكرانيين».

وأشار مراقبون إلى أن متوسط عدد القتلى هذا العام أقل مما كان عليه في 2022، لكنه بدأ الارتفاع مجددا في مايو ويونيو الماضيين.

وفي 27 يونيو الماضي، قُتل 13 مدنياً بينهم أربعة أطفال في هجوم صاروخي على كراماتورسك في شرق أوكرانيا.

وبعيدا عن خط الجبهة في مدينة لفيف (غرب)، قتل عشرة أشخاص في قصف فجر الخميس وصفه رئيس البلدية بأنه أكبر هجوم على البنية التحتية المدنية منذ بدء الغزو.

بوتشا وماريوبول رمزان لفظائع الصراع

وأصيب 42 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال بجروح في الهجوم نفسه، حسب بيان أصدرته وزارة الداخلية الأوكرانية صباح الجمعة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو)، إن الهجوم كان الأول الذي يقع في منطقة محمية بموجب اتفاقية التراث العالمي وألحق أضرارا بمبنى تاريخي.

وأصبحت مدينتا بوتشا (شمال) القريبة من كييف وماريوبول (جنوب شرق) العام الماضي، رمزين لفظائع الصراع التي اتُهمت روسيا بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إطارها.

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وفي بلدة بوتشا اكتشف صحافيو وكالة «فرانس برس»، في أبريل، شارعًا مليئًا بجثث أشخاص يرتدون ملابس مدنية.

وكشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية في وقت لاحق أن عددا من الجثث ملقاة هناك منذ منتصف مارس، عندما كانت المدينة تحت السيطرة الروسية.

وقالت السلطات الأوكرانية إن مئات الأشخاص قتلوا في بوتشا على أيدي قوات موسكو التي كانت تنسحب.