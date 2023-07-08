منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيماوية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الجمعة، أن كل المخزونات المصرّح عنها «جرى تدميرها بشكل لا رجعة فيه»، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة تدمير آخر ما تملكه من هذه الأسلحة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس المنظمة فرناندو أرياس في بيان إن «انجاز تدمير كل المخزونات المصرّح عنها من الأسلحة الكيماوية هي محطة مهمة».

- بايدن: الولايات المتحدة دمرت آخر أسلحتها الكيماوية

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أن الولايات المتحدة دمرت آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية، لتستكمل بذلك عملية بدأت عام 1997 عندما وقّعت الاتفاقية العالمية لحظر هذه الأسلحة الفتاكة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال بايدن في بيان «منذ أكثر من 30 عاما، تعمل الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية. اليوم أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة دمرت بأمان الذخيرة الأخيرة في هذا المخزون، وهو ما يقرّبنا خطوة إلى الأمام نحو عالمٍ خالٍ من أهوال الأسلحة الكيماوية».