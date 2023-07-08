إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا الشهر المقبل بحسب ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إثر لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اسطنبول الجمعة.

وقال إردوغان إن «بوتين سيزور تركيا الشهر المقبل» للمرة الأولى منذ غزو القوات الروسية أراضي أوكرانيا اعتبارا من فبراير 2022.

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وأضاف إردوغان «سنحظى خلال ذلك بفرصة بحث تبادل الأسرى (بين روسيا وأوكرانيا) وجها لوجه مرة أخرى».

وتابع: «ننتظر على الأقل تمديد اتفاق ممر الحبوب ثلاثة أشهر بدلا من شهرين» وفق وكالة «الأناضول».