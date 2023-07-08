إردوغان: أوكرانيا «تستحق» الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، إن أوكرانيا «تستحق الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي» وذلك بعد اجتماع في إسطنبول مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما شدد إردوغان خلال مؤتمر صحفي مع زيلينيسكي في إسطنبول، على ضرورة «عودة روسيا وأوكرانيا إلى مباحثات السلام»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد إردوغان أن «تركيا تعد أكثر بلد يبذل جهودا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المفاوضات وفقا لأسس القانون الدولي»، منوها إلى أنها ستقدم كافة أشكال الدعم لأوكرانيا من أجل نهوضها مجددا.

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وأضاف إردوغان: «بلا شك أوكرانيا تستحق عضوية حلف الناتو»، متمنيا تمديد اتفاق ممر نقل الحبوب عبر البحر الأسود المقرر انتهاء أجله في 17 يوليو الجاري، وفق وكالة «الأناضول».

بوتين سيزور تركيا الشهر المقبل

ونوه إردوغان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا الشهر المقبل، وقال «سنحظى خلال ذلك بفرصة بحث تبادل الأسرى (بين روسيا وأوكرانيا) وجها لوجه مرة أخرى».

وتابع: «ننتظر على الأقل تمديد اتفاق ممر الحبوب ثلاثة أشهر بدلا من شهرين»