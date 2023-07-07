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رئيس الوزراء الهولندي سيقدم استقالته بعد الخلافات بشأن الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 11:33 مساء
رئيس الوزراء الهولندي سيقدم استقالته بعد الخلافات بشأن الهجرة
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته. (الإنترنت)
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أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الجمعة، أنه سيقدّم استقالة حكومته بعد بلوغ الخلافات بشأن الهجرة بين أركان الائتلاف الحاكم حداً لا يمكن تجاوزه، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال روته في مؤتمر صحفي «هذا المساء توصلنا للأسف إلى خلاصة بأنه لا يمكن تجاوز هذه الخلافات. لهذا السبب، سأقدم قريباً استقالة مكتوبة إلى الملك باسم الحكومة مجتمعة».

- سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة

وانهار الائتلاف الحكومي في هولندا بزعامة روته، الجمعة، بعد عام ونصف العام فقط في الحكم، إثر خلافات على الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين، وفق وسائل إعلام.

وأشرف روته، وهو رئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ هولندا، على مباحثات لحل الأزمة بين الشركاء الأربعة في الائتلاف، أخفقت في التوصل إلى اتفاق، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن وسائل الإعلام المحلية «أن أو أس» و«آر تي أل» و«إيه أن بي».

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