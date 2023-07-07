بايدن يؤكد أن تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية كان قرارا «صعبا للغاية»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن قرار بلاده تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية كان «صعبا للغاية»، إلا أن كييف في حاجة إليها نظرا لاستنزاف ذخيرتها في مواجهة الغزو الروسي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال بايدن لشبكة «سي إن إن» الأميركية «كان قرارا صعبا للغاية من قبلي. وبالمناسبة، لقد بحثت فيه مع حلفائنا»، مضيفاً «ذخيرة الأوكرانيين تنفد»، لافتاً إلى أنه اتبع توصيات وزارة الدفاع «بنتاغون» بالخصوص.

- البيت الأبيض يؤكد أن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية هو «الصواب»

وأكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، قراره تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، معتبراً أن هذه الخطوة التي تشكل عتبة مهمة في نوع التسليح المقدّم إلى كييف لمواجهة الغزو الروسي، هي «الصواب» الذي يجب القيام به.

وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إن الخطوة «قرار صعب، وأرجأناه» لفترة من الزمن، مشدداً على أن الإقدام عليه في الوقت الراهن هو «الصواب»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».