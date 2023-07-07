البيت الأبيض يتوقع الموافقة على انضمام السويد للناتو في «مستقبل غير بعيد»

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن قناعته بأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» الذي لا يزال يلقى معارضة تركيا والمجر، سيجري في «مستقبل غير بعيد»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إنه «من الممكن» أن ترفع أنقرة وبودابست تحفظاتهما خلال قمة الحلف الأسبوع المقبل في ليتوانيا، أو على الأقل أن يحصل ذلك «في مستقبل غير بعيد».

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وأكد المسؤول وجود «نوايا حسنة جوهرية» بشأن انضمام السويد للحلف. وذلك بعدما أعلن أن أوكرانيا «لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي» إثر قمة فيلنيوس المقررة الأسبوع المقبل، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت سابق اليوم، أن تركيا «ستتخذ القرار الأفضل» بشأن عضوية السويد في حلف الشمال الأطلسي، وذلك قبل أيام من قمة «ناتو» المرتقبة.