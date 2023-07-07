البيت الأبيض يؤكد أن قمة الأطلسي لن تفضي إلى انضمام أوكرانيا للحلف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا «لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي» إثر قمة فيلنيوس المقررة الأسبوع المقبل، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويتزامن تصريحه مع جولة دولية يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تهدف خصوصا إلى حصول كييف على مزيد من الدعم لمسعاها للانضمام إلى الحلف، وذلك قبل قمة فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري.

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وفي وقت سابق اليوم، ندد زيلينسكي، بغياب موقف موحد داخل حلف شمال الأطلسي «ناتو» حول مسألة انضمام السويد وأوكرانيا، محذرا من أن هذا يشكل «تهديدا» للأمن العالمي.

وقال زيلينسكي خلال زيارة إلى سلوفاكيا «أعتقد أنه ليس هناك وحدة موقف كافية حول هذه المسألة، وهذا يشكل تهديدا لقوة الحلف»، مضيفا أن «هذا في غاية الأهمية لأمن العالم بأسره»، حسب وكالة «فرانس برس».

مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان. (الإنترنت)