  • Alwasat News
Atwasat

6 قتلى في مخيمات الروهينغا بعد زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 02:52 مساء
6 قتلى في مخيمات الروهينغا بعد زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، يزور مخيم للاجئين الروهينغا في أوخيا في بنغلادش, 6 يوليو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

قتل ستة أشخاص من الروهينغا في اشتباكات اندلعت في مخيم لاجئين في بنغلادش، بعد ساعات من زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بحسب ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وتستقبل بنغلادش نحو مليون لاجئ من الروهينغا، فرّ غالبيتهم في العام 2017 من حملة قمع شنّها الجيش البورمي وتشكّل محور تحقيق في «أعمال إبادة جماعية» أمام محكمة العدل الدولية، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاءت أعمال العنف خلال الأسبوع الراهن بعد سلسلة اشتباكات دامية بين جيش إنقاذ روهينغا أراكان (ARSA) ، ومنظمة تضامن الروهينغا (RSO) وهما جماعتان متنافستان.

- مقتل زعيمين من الروهينغا في مخيم ببنغلادش

وقال الناطق باسم كتيبة الشرطة المسلحة المسؤولة عن الأمن في المخيمات، فاروق أحمد، لوكالة «فرانس برس»، إن خمسة أشخاص قتلوا في تبادل لإطلاق النار الجمعة، مضيفا أن «القتلى جميعهم هم أعضاء في جيش إنقاذ روهينغا أراكان (ARSA) ومن بينهم قيادي»، مشيرًا الى تعزيز الأمن في المخيمات نتيجة الحادثة.

وشدد أحمد على أن أعمال العنف جاءت بعد ساعات من مقتل عباد الله، «أحد وجهاء المخيمات، على أيدي أفراد من جيش إنقاذ روهينغا أراكان على ما يبدو».

وأشارت صحيفة «بروثوم ألو» Prothom Alo المحلية، إلى أن عباد الله (27 عامًا) كان يحشد اللاجئين للقاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المخيمات الخميس لتسجيل أقوال شهود عيان على حملة القمع في بورما عام 2017.

خطة لإعادة لاجئي الروهينغا إلى ديارهم
ولم تعلق الجماعة المتمردة على الفور على عمليات القتل، لكن أفرادها اتهموا باستهداف قادة الروهينغا المدنيين الذين يتحدون سلطتها.

واتهم زعيمها، عطاء الله أبو عمار جنوني، العام الماضي، غيابيا بقتل الناشط في مجال السلام محب الله عام 2021.

وكان محب الله الذي يتمتع بشعبية في المخيمات، يرفع الصوت باستمرار ضد أنشطة جيش إنقاذ روهينغا أراكان.

واتُهم أيضًا جنوني وقادة آخرون بمقتل ضابط استخبارات بنغلادشي كبير في نوفمبر الماضي.

وقتل العشرات باشتباكات في مخيمات الروهينغا هذا العام بينهم نساء وأطفال.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن نقص التمويل دفعها إلى الاقتطاع من المساعدات الغذائية التي تقدمها لنحو مليون لاجئ من الروهينغا يعيشون في مخيمات في بنغلادش، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

وجددت بنغلادش وبورما جهودهما لبدء إعادة لاجئي الروهينغا إلى ديارهم، حيث تعرضت هذه الأقلية لعقود من الاضطهاد وحُرمت من الجنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته أمام أبوسليم

فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته ...
زيلينسكي في تركيا عشية مرور 500 يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

زيلينسكي في تركيا عشية مرور 500 يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري

مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري
الولايات المتحدة تقدم تجهيزات أرضية إلى مطار سبها

الولايات المتحدة تقدم تجهيزات أرضية إلى مطار سبها
بيانات «المركزي»: لا إيرادات لمبيعات النفط خلال يونيو الماضي

بيانات «المركزي»: لا إيرادات لمبيعات النفط خلال يونيو الماضي
شاهد في «هنا ليبيا»: استمرار نقص الأدوية في طبرق.. وسبها تعاني من انتشار القمامة

شاهد في «هنا ليبيا»: استمرار نقص الأدوية في طبرق.. وسبها تعاني من انتشار القمامة
في العدد 398: تهديدات بفتح جبهة النفط.. وتفكيك شبكة تهريب دولية

في العدد 398: تهديدات بفتح جبهة النفط.. وتفكيك شبكة تهريب دولية
الموسيقار علي ماهر في ذكرى رحيله

الموسيقار علي ماهر في ذكرى رحيله
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص بقوات القيادة العامة

الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص بقوات القيادة العامة
العثور على 44 كيلو غرام من مخدر الكوكايين بشواطئ سرت

العثور على 44 كيلو غرام من مخدر الكوكايين بشواطئ سرت
الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان

الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان
أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم

أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»

رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري

اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري
الحكومات الليبية (1949- 1969) (9)

الحكومات الليبية (1949- 1969) (9)
«ذا غارديان»: التهديد بوقف إنتاج النفط في ليبيا سيؤثر على أسواق الطاقة العالمية

«ذا غارديان»: التهديد بوقف إنتاج النفط في ليبيا سيؤثر على أسواق الطاقة العالمية
احتجز بغرفة صفيح.. إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بنغازي

احتجز بغرفة صفيح.. إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بنغازي
بدء رحلات إعادة الحجاج السبت المقبل

بدء رحلات إعادة الحجاج السبت المقبل
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
6 قتلى في انفجار داخل مصنع للمتفجرات بروسيا
6 قتلى في انفجار داخل مصنع للمتفجرات بروسيا
رئيس الوزراء الصيني يرى تحسنا في العلاقات مع واشنطن
رئيس الوزراء الصيني يرى تحسنا في العلاقات مع واشنطن
«الكرملين»: روسيا ستتابع «عن كثب» المحادثات بين زيلينسكي وإردوغان في تركيا
«الكرملين»: روسيا ستتابع «عن كثب» المحادثات بين زيلينسكي وإردوغان...
ستولتنبرغ: قمة الناتو ستعيد التأكيد أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف
ستولتنبرغ: قمة الناتو ستعيد التأكيد أن أوكرانيا ستصبح عضوا في ...
واشنطن تعتزم تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية رغم انتقادات منظمات حقوق الإنسان
واشنطن تعتزم تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية رغم انتقادات منظمات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات ......
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب «تايتانيك»
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب ......
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة الجنوبية
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة ......
ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - جو
ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - ......
الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم
الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ......
المزيد
إردوغان يعد باتخاذ «القرار الأفضل» بشأن انضمام السويد إلى «ناتو»
إردوغان يعد باتخاذ «القرار الأفضل» بشأن انضمام السويد إلى ......
زيلينسكي: عدم حسم عضوية السويد وأوكرانيا في «ناتو» تهديد للأمن العالمي
زيلينسكي: عدم حسم عضوية السويد وأوكرانيا في «ناتو» تهديد ......
6 قتلى في مخيمات الروهينغا بعد زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
6 قتلى في مخيمات الروهينغا بعد زيارة المدعي العام للمحكمة ......
واشنطن تعتزم تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية رغم انتقادات منظمات حقوق الإنسان
واشنطن تعتزم تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية رغم انتقادات ......
ستولتنبرغ: قمة الناتو ستعيد التأكيد أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف
ستولتنبرغ: قمة الناتو ستعيد التأكيد أن أوكرانيا ستصبح عضوا ......
المزيد