«الكرملين»: روسيا ستتابع «عن كثب» المحادثات بين زيلينسكي وإردوغان في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الكرملين الجمعة إنه «سيتابع عن كثب» المحادثات التي سيجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يصل مساء إلى تركيا، مع نظيره رجب طيب اردوغان.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، لصحفيين، «سنتابع عن كثب نتائج المفاوضات وسنواصل شراكتنا البناءة مع أنقرة»، مشيدا بـ«دور الوسيط»، الذي يقوم به إردوغان في النزاع الأوكراني، بحسب وكالة «فرانس برس».

«نحن بحاجة إلى الصدق في علاقاتنا»

ويلتقي الرئيس الأوكراني، في إسطنبول اليوم الجمعة، مع نظيره التركي، عشية مرور 500 يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا ومع اقتراب موعد قمة حاسمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

- زيلينسكي في تركيا عشية مرور 500 يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

وقال زيلينسكي للصحفيين، الخميس في براغ، «نحن بحاجة إلى الصدق في علاقاتنا» مع حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن الوقت حان لإظهار «شجاعة هذا الحلف وقوته».

وخلال هذه الزيارة الأولى لرئيس الدولة الأوكراني إلى تركيا منذ فبراير 2022، سيناقش زيلينسكي وإردوغان، حسب صحيفة صباح القريبة من الحكومة التركية، اتفاقية صادرات الحبوب الأوكرانية التي أبرمت في يوليو 2022 برعاية الأمم المتحدة وتركيا، وترى روسيا أن «لا سبب» لتمديدها عند انتهائها في 17 يوليو.