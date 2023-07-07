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الولايات المتحدة تعبر عن أسفها على أعمال عنف عرقية في الهند

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 09:18 صباحا
الولايات المتحدة تعبر عن أسفها على أعمال عنف عرقية في الهند
سفير الولايات المتحدة في نيودلهي إريك جارسيتي. (الانترنت)
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عبر سفير الولايات المتحدة في نيودلهي إريك جارسيتي، عن أسفه بشأن أعمال عنف عرقية وقعت في ولاية مانيبور بشمال شرقي الهند، الخميس، لكنه قال إن الأمر شأن هندي، وإن واشنطن مستعدة للمساعدة إذا طلبت نيودلهي ذلك.

ولقي نحو 120 شخصاً حتفهم في اشتباكات بين أفراد من قبائل كوكي، التي تعيش في التلال وتتمتع بمزايا اقتصادية وحصص في الوظائف الحكومية والتعليم، وجماعة ميتى العرقية، التي تهيمن على أراضي سهلية أكثر رخاء، وفق وكالة «رويترز».

وتسببت أعمال العنف في نزوح 40 ألفاً على مدى الشهرين الأخيرين، وتنشر الحكومة الاتحادية قوات أمن إضافية في المنطقة.

مستعدون لتقديم المساعدة
وقال السفير جارسيتي للصحفيين في مدينة كولكاتا بشرق الهند: «ليس من الضروري أن تكون هندياً لتهتم عندما يتعرض أطفال أو أفراد للقتل في عنف من هذا النوع»، مضيفا «جرى إحراز الكثير من التقدم في ولايات الشمال الشرقي.. نحن مستعدون وقادرون على المساعدة إذا طلب منا ذلك لكننا نعلم أن هذا الأمر شأن هندي».

وتابع: «يمكننا أن نقدم المزيد من التعاون والمزيد من المشاريع والمزيد من الاستثمار، إذا أمكن تحقيق هذا السلام».

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ونشبت أعمال العنف في مانيبور بعد أن اقترحت محكمة في فبراير أن تشمل المزايا الخاصة التي تتمتع بها الكوكي، التي يشكل 16% من سكان الولاية، أفراد ميتي أيضاً، وهم يشكلون الأغلبية هناك.

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