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غوتيريس يندد باستخدام الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 08:38 مساء
غوتيريس يندد باستخدام الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال مؤتمر صحفي في بور او برنس في الأول من يوليو 2023 (أ ف ب)
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، أن «التصعيد ليس الرد» على «مخاوف إسرائيل المشروعة بشأن أمنها»، منددًا باستخدامها «المفرط للقوة» خلال العملية العسكرية التي نفذتها في الضفة الغربية المحتلة هذا الأسبوع.

وقال غوتيريس خلال مؤتمر صحفي: «أتفهّم مخاوف إسرائيل المشروعة بشأن أمنها، لكن التصعيد ليس الحل. إنه ببساطة يعزز التطرف ويؤدي إلى تعميق دائرة العنف وإراقة الدماء»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «إعادة الأمل للشعب الفلسطيني بعملية سياسية جادة، تقود إلى حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، هي المساهمة الأساسية لإسرائيل في أمنها».

جاء تصريح الأمين العام غداة إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أنهى عملية واسعة استمرت يومين في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة قُتل فيها 12 فلسطينيًا وجندي إسرائيلي.

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غوتيريس: أسوأ أعمال عنف إسرائيلي في الضفة الغربية
وكانت هذه أوسع عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة منذ سنوات وقد شارك فيها عدد كبير من الجنود والمدرعات والجرافات العسكرية والمسيّرات التي شنّت غارات جوية.

وعن عملية جنين قال غوتيريس إنه «من الواضح أنه كان هناك استخدام مفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية». وأضاف أن «الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية في مخيم للاجئين مكتظ شكلت أسوأ أعمال عنف في الضفة الغربية منذ سنوات عديدة، وكانت تداعياتها كبيرة على المدنيين».

وشدد الأمين العام على أن شن غارات جوية يتعارض مع عمليات فرض النظام. وتابع «أدعو إسرائيل، مرة أخرى، إلى الامتثال لواجباتها المنصوص عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ممارسة ضبط النفس واستخدام القوة المتناسبة فقط، وواجب تقليل الضرر والإصابة واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها».

وأضاف «أذكّر إسرائيل، بصفتها قوّة احتلال، بأن عليها مسؤولية ضمان حماية السكان المدنيين من كل أعمال العنف».

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