ستولتنبرغ يعلن لقاء بين الزعيمين التركي والسويدي الإثنين محوره عضوية «ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، عن لقاء بين الزعيمين التركي والسويدي عشية قمة الأسبوع المقبل، للدفع بملف عضوية ستوكهولم في الحلف.

وقال ستولتنبرغ عقب محادثات في مقر الحلف مع وزيري خارجية البلدين «ما نعمل على تحقيقه هو قرار إيجابي في القمة توضح تركيا عبره استعدادها للمصادقة» على عضوية السويد.

وتتطلع السويد للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي «ناتو» بعدما أطلق الرئيس الروسي حملة عسكرية في أوكرانيا، منذ فبراير 2022، لكنها تواجه بفيتو تركي يحول دون انضمامها إلى أكبر حلف عسكري في العالم.