اتهامات لجنود من مشاة البحرية الفرنسية بالمشاركة في قمع أعمال الشغب

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت البحرية الفرنسية تحقيقا في مزاعم عن مشاركة جنود خارج الخدمة من مشاة البحرية في قمع مثيري الشغب في مدينة لوريان الغربية، التي تضم قاعدة عسكرية كبيرة، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الفرنسية، الأربعاء.

ونشرت جريدة «لو تيليغرام» المحلية صورًا لأفراد ملثمين من «مجموعات مناهضي الشغب»، كما تُسمى، وهم يصدون مرتكبي أعمال الشغب، ويضربونهم في المدينة ليل الجمعة، وفق موقع «يورونيوز».

وقال شاب يبلغ 25 عامًا لجريدة «ويست فرانس» إنه عضو في القوات المسلحة، وتدخل لدعم الشرطة مع نحو 30 من زملائه، حتى «لا يتركوا البلد يحترق».

تحقيق بشأن مشاركة مشاة البحرية الفرنسية في قمع أعمال الشغب

أفادت وزارة الدفاع في بيان لوكالة «فرانس برس» بأن وحدة «فورفوسكو» البحرية المتمركزة في لوريان «فتحت تحقيقا بدأ يأخذ مجراه. وحتى معرفة النتائج، لن يكون هناك تعليق آخر».

ونقلت الوكالة عن رئيس بلدية لوريان، فابريس لوهير، قوله إنه لم يتمكن من الحصول على معلومات مؤكدة حول ما حدث، لكنه ذكر: «رأينا أشخاصًا ملثمين. اعتقدنا أنهم من مثيري الشغب». وأضاف: «المهم بالنسبة لي هو ما تقوله فورفوسكو»، مشيرًا إلى قلقه بشأن تأثير الحادث على سمعة مدينته.

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اعتقال 3500 شخص خلال أعمال الشغب

ألقت السلطات الفرنسية القبض على أكثر من 3500 شخص خلال الأسبوع الماضي في أسوأ أعمال شغب تشهدها مدن فرنسا منذ العام 2005. واندلعت شرارة الاضطرابات بعد قتل شرطي شابا فرنسيا من أصل جزائري خلال عملية تدقيق مروري.

وامتدت الاضطرابات من المناطق الفقيرة في باريس إلى عشرات المناطق الأخرى، بينما كانت أعداد مجموعات المشاغبين تطغى أحيانا على أفراد الشرطة. وأدى الحادث وأعمال الشغب إلى إطلاق نقاش حاد حول دور العنصرية والهجرة والفقر في تقويض النظام العام.

وقال المدعي العام في لوريان، ستيفان كالينبيرغر، الأربعاء، إنه لم يطلق أي تحقيق في غياب شكاوى قانونية أو أي «عنصر ملموس أو موضوعي». وألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص في لوريان ليل الجمعة.

ونقلت «لو تيليغرام»، نهاية الأسبوع، عن ضابط شرطة، لم تذكر اسمه، قوله إن الضباط سمحوا في البداية لمجموعات «مناهضي الشغب» بالتدخل، لأن «ذلك كان يساعدنا»، قبل أن يدركوا أنهم كانوا يقومون بذلك بقوة قليلا.

وأضافت الجريدة أن شاهد عيان ذكر أن الرجال وصفوا أنفسهم بأنهم «وطنيون». وحسب موقع وزارة الدفاع على الإنترنت، تتألف «فورفوسكو» من رماة سلاح البحرية وقوات خاصة.