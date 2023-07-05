مقتل 15 مدنياً بهجوم «مسلح» في بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 15 مدنياً على الأقل، اليوم الأربعاء، في هجوم شنه مسلحون يُعتقد أنهم «متطرفون» في شرق بوركينا فاسو، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية، مشيرة إلى «رحيل جماعي» للسكان هرباً من توغلات جماعات مسلحة.

وقال مسؤول محلي «نفذ إرهابيون هجوماً في ساعة مبكرة من صباح اليوم في بلدة سورغا» في ولاية غناغنا (المنطقة الشرقية) «راح ضحيته حوالى 15 شخصاً، بينهم نساء بالإضافة إلى العديد من الجرحى»، وأكد أحد السكان ومصادر أمنية حصول الهجوم، بحسب «فرانس برس».

أعلنت مصادر أمنية في بوركينا فاسو، في 27 يونيو، أن هجومين «إرهابيين» أوقعا في شمال البلاد عشرات القتلى في صفوف العسكريين والمتطوعين في برنامج لمؤازرة الجيش في قتاله.

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وعادة ما يكون هؤلاء المتطوعون مدنيين يتلقون تدريبا عسكريا لمدة أسبوعين، ثم ينتقلون لمؤازرة الجيش عمليا، ويقومون عادة بمهام مراقبة وجمع معلومات أو مواكبة وإرشاد.