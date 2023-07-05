إسبانيا: تثبيت رفع الحصانة عن قادة انفصاليي كاتالونيا في البرلمان الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي الأربعاء طعون ثلاثة من أعضاء البرلمان الأوروبي الانفصاليين الكاتالونيين بمن فيهم كارليس بوتشيمون في قرار رفع الحصانة عنهم في ما يشكل انتكاسة لهم.

يتعلق القرار أيضًا بكلارا بونساتي وتوني كومين المقربين من بوتشيمون. وقد طالب الثلاثة المحكمة الأوروبية بإلغاء قرارات رفع الحصانة عنهم التي تمهد الطريق لمحاكمتهم في بلادهم. وكتب بوتشيمون المقيم في بلجيكا منذ قراره من إسبانيا في العام 2017 هربًا من الإجراءات القانونية على «تويتر» إنه سوف يستأنف قرار محكمة الاتحاد الأوروبي العامة أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بحسب «فرانس برس».

والثلاثة مطلوبون للقضاء الإسباني وهم أعضاء سابقون في حكومة كاتالونيا التي حاولت في أكتوبر 2017 الانفصال عن إسبانيا من خلال تنظيم استفتاء حظره القضاء قبل أن يعلن البرلمان المحلي من جانب واحد استقلال المنطقة. وإثر هذه الأزمة السياسية التي لم تشهد لها البلاد مثيلًا منذ ديكتاتورية فرانكو في 1975، علقت مدريد الحكم الذاتي في كاتالونيا بينما سُجن القادة الانفصاليون أو فروا إلى الخارج. وحُكم على تسعة منهم بالسجن لمدة تصل إلى 13 عامًا في العام 2019 قبل أن تصدر الحكومة عفوًا عنهم في العام 2021.

إلغاء رفع الحصانة عن القادة الانفصاليين الثلاثة

طالب القادة الانفصاليون الثلاثة المقيمون في الخارج المحكمة الأوروبية بإلغاء رفع الحصانة عنهم بقرار من البرلمان الأوروبي بناءً على طلب القضاء الإسباني.

بعد إجراءات مستعجلة متعلقة بالاستئناف المقدم في صيف العام 2021 ضد هذه القرارات، حكمت المحكمة ومقرها في لوكسمبورغ هذه المرة على الأسس الموضوعية، ورفضت على وجه الخصوص حجة انتهاك البرلمان الأوروبي مبدأ الحياد.

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ورأت المحكمة أيضًا أنه للبت في طلبات رفع الحصانة المقدمة من مدريد، لم يكن على البرلمان الأوروبي «فحص شرعية الإجراءات القضائية الإسبانية». وقالت في بيانها إن «هذه القضية هي من اختصاص السلطات الوطنية وحدها».

وأضاف البيان «ترفض المحكمة جميع الأسباب المقدمة من النواب الثلاثة، ولا سيما حججهم بأن البرلمان أخطأ في استنتاجه بأن الإجراءات القانونية المعنية لم تتخذ بقصد الإضرار بنشاط أعضاء البرلمان الأوروبي». ورد كارليس بوتشيمون عبر تويتر «لم ينته الأمر. على العكس من ذلك، سوف نستأنف وسندافع عن حقوقنا الأساسية حتى النهاية».

اختلاف توصيف التهم في القوانين الوطنية

تطالب المحكمة العليا الإسبانية بتسليمها بوتشيمون منذ العام 2017، لكن القضاء البلجيكي لم يوافق على ذلك لا سيما بسبب اختلاف توصيف التهم في القوانين الوطنية ذات الصلة.

يُتهم بوتشيمون في إسبانيا بتهمة اختلاس الأموال العامة والعصيان. وتعين على القضاء الإسباني أن يتخلى في يناير عن ملاحقته بتهمة التحريض على الفتنة وعقوبتها أشد بكثير إذا حوكم، بعد تعديل قانون العقوبات الذي ألغى هذه الجريمة.

كان القصد من هذا التعديل المثير للجدل الذي اعتمدته حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز تقديم تعهدات للحركة الانفصالية الكاتالونية التي يدعم جزء منها السلطة التنفيذية.