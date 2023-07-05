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4 دول تقاضي إيران أمام محكمة العدل بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 01:18 مساء
4 دول تقاضي إيران أمام محكمة العدل بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية
جزء من الطائرة الأوكرانية المنكوبة. (أ ف ب)
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أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أن كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا تقاضي إيران أمامها سعيا للحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة التي أسقطتها طهران في العام 2020.

تقول هذه الدول إن إيران «انتهكت سلسلة من الالتزامات» بموجب اتفاقية الطيران المدني بإسقاطها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم «PS752» بعد إقلاعها من طهران، ما أدى إلى مقتل كل ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي 8 يناير 2020، أسقطت القوات المسلحة الإيرانية طائرة «بوينغ» تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية تربط طهران بكييف، ما تسبب في مقتل 176 راكبا معظمهم إيرانيون وكنديون. ولم تقر السلطات إلا بعد ثلاثة أيام بأنها أسقطت الطائرة «عن طريق الخطأ».

إيران تؤكد دفع تعويضات لعدد من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية
أربع دول تطالب إيران بتحكيم ملزم في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية
خبيرة أممية تتهم إيران بـ«الكذب» بشأن إسقاطها الطائرة الأوكرانية في 2020

أربع دول تطالب إيران بتحكيم ملزم في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية
وفي ديسمبر الماضي، طالبت أربع دول بقيادة كندا إيران بإجراء تحكيم ملزم من أجل «محاسبتها» على إسقاط الطائرة الأوكرانية بعد نحو ثلاث سنوات من الكارثة.

وارتكزت كندا وأوكرانيا والسويد وبريطانيا في طلب التحكيم على «اتفاقية مونتريال» للعام 1971 التي تنظم تسوية الجرائم ضد الطيران المدني، وفق الوكالة الفرنسية.

وتنص الاتفاقية على أنه إذا لم يتفق الطرفان على تنظيم تحكيم مستقل في غضون ستة أشهر، يمكن رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة ومقرها لاهاي. وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عبر «تويتر» آنذاك، إن «أقارب ضحايا الرحلة (بي إس 752) التي أسقطتها إيران يستحقون العدالة».

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