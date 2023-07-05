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خفر السواحل الفلبيني يتهم الصين بتنفيذ مناورات «خطرة جدا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 12:53 مساء
خفر السواحل الفلبيني يتهم الصين بتنفيذ مناورات «خطرة جدا»
سفينة خفر السواحل الصيني (يمين) تعترض طريق سفينة الدورية الفلبينية في بحر الصين الجنوبي، 5 يوليو 2023. (أ ف ب)
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اتهم خفر السواحل الفلبيني، الأربعاء، زوارق دورية صينية بمحاولة اعتراض طريق اثنتين من سفن مانيلا في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، واصفا مناورات بكين بأنها «خطرة جدا».

تطالب بكين بكل بحر الصين الجنوبي تقريبا رغم المطالب المقابلة من الفلبين وفيتنام وماليزيا، متجاهلة حكما دوليا صدر العام 2016 ضدها. وتقول مانيلا إن سفنها التي تقوم بدوريات في هذه المياه المتنازع عليها تخضع بانتظام لمراقبة أو اعتراض من قبل خفر السواحل أو سفن تابعة للبحرية الصينية، وفق وكالة «فرانس برس».

وحسب خفر السواحل الفلبيني، فإن الحادث الأخير من نوعه وقع في 30 يونيو خلال عملية روتينية لإمداد بحارة على متن سفينة متداعية رست قرب الشعاب المرجانية على بعد حوالي 200 كيلومتر من جزيرة بالاوان الفلبينية وأكثر من ألف كيلومتر من جزيرة هاينان، الأراضي الصينية الأقرب.

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تجنب الاصطدام في اللحظة الأخيرة
عند الاقتراب من الشعاب المرجانية، دنت سفينتا خفر السواحل الفلبيني اللتان كانتا تواكبان المهمة من سفينتين تابعتين لخفر السواحل الصيني. وصلت إحدى السفن الصينية إلى مسافة حوالى 90 مترا من مقدم السفينة، ما أجبر قائدها على الإبطاء لتجنب الاصطدام، كما قال الأدميرال جاي تارييلا للصحافيين.

وأضاف جاي تارييلا الناطق باسم خفر السواحل الفلبيني لبحر الفلبين الغربي بحسب التسمية التي تستخدمها مانيلا: «لقد قاموا بخطورة بمناورات مختلفة حتى عبروا قوس سفن خفر السواحل الفلبيني وفي هذه المسافة يكون الأمر خطرا جدا لأن هذا قد يؤدي إلى تصادم». ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا على الفور على طلب للادلاء بتعليق.

وقع حادث مماثل في أبريل مع تجنب تصادم في اللحظة الأخيرة حين قطعت سفينة لخفر السواحل الصيني الطريق على سفينة لخفر السواحل الفلبيني «مالاباسكوا» التي كانت تقل صحفيين إلى الشعاب المرجانية.

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