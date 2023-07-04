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الرئاسة الأوكرانية: 31 جريحا بينهم 9 أطفال في ضربة روسية على منطقة خاركيف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 03:45 مساء
الرئاسة الأوكرانية: 31 جريحا بينهم 9 أطفال في ضربة روسية على منطقة خاركيف
ضربة روسية على مدينة بيرفومايسكي في منطقة خاركيف. (الإنترنت)
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أُصيب ما لا يقل عن 31 شخصًا بينهم تسعة أطفال في ضربة روسية على مدينة بيرفومايسكي في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، على ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية الثلاثاء.

وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك على تلغرام «لدينا علم بعدد كبير من الضحايا: أُدخل 31 شخصًا المستشفى، بينهم سبعة ورضيعان»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت روسيا الثلاثاء إسقاط خمس مسيرات أوكرانية فوق منطقة موسكو إثر هجوم نادر حدوثه قرب العاصمة الروسية حيث علقت حركة الملاحة الجوية لفترة في أحد مطاراتها.

هذا الهجوم استهدف مواقع في منطقة موسكو على تخوم العاصمة لم تستهدف إلا بضع مرات منذ بدء غزو أوكرانيا رغم أن مثل هذا النوع من الضربات تكثف في مناطق أخرى في روسيا.

إسقاط طائرة أوكرانية 
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان الثلاثاء «هذا الصباح، أحبطنا محاولة نظام كييف ارتكاب عمل إرهابي باستخدام خمس طائرات مسيرة» ضد أهداف في منطقة موسكو وعلى أطرافها. وأشارت إلى أن أربع منها أسقطتها الدفاعات الجوية بينما تم تعطيل الخامسة باستخدام «أساليب الحرب الإلكترونية»، مؤكدة عدم وقوع ضحايا.

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وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر تلغرام إن «كل الهجمات صدتها المضادات الجوية، كل المسيرات التي رصدت تم تحييدها». لكن الهجوم تسبب باضطراب الملاحة لثلاث ساعات في مطار فنوكوفو، أحد المطارات الدولية الكبرى الثلاثة في موسكو. وبحسب وكالة «تاس»، أسقط الدفاع الجوي الروسي كذلك طائرة مسيرة في منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو.

بعد الهجوم نددت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بـ«عمل إرهابي» استهدف منطقة تقع فيها «منشآت بنى تحتية مدنية». ورأت أنه نظرا لأن الرئيس الأوكراني فولوديمير «زيلينسكي يرتكب هذه الأعمال الإرهابية باستخدام أسلحة زوده (بها) الغرب أو جرى شراؤها بتمويل غربي، فالأمر يعد إرهابا دوليا».

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