إعدام 3 مدانين بالاغتصاب في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

نفذ القضاء الإيراني حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص مدانين باغتصاب نساء، بعدما قاموا باستدراجهن لعيادة مزيفة للجراحة التجميلية وحقنهن بمواد مخدرة، وفق ما أفادت مصادر رسمية.

ونقل موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، أن الثلاثة دينوا بتهمة التآمر في 12 تهمة مرتبطة بالاعتداء الجنسي أواخر العام 2021 في محافظة هرمزكان بجنوب الجمهورية الإسلامية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال مسؤول السلطة القضائية في المحافظة مجتبى قهرماني، إن الثلاثة «الذين اغتصبوا عددا من النساء في صالون تجميل غير مرخص، جرى شنقهم صباح اليوم (الثلاثاء) في سجن (مدينة) بندر عباس».

«إعلانات خاطئة» على الإنترنت

وأشار «ميزان»، إلى أن أحد هؤلاء الثلاثة، وهو معاون طبي، قام باستدراج سبع ضحايا إلى العيادة المزيفة من خلال «إعلانات خاطئة» على الإنترنت لعمليات تجميلية، وقام بحقنهن بمواد مخدرة وعمد إلى اغتصابهن.

ودين الآخران، وهما ممرّضان كانا شريكين للمدان الأول، بتهمة الاغتصاب وتهم سرقة مواد مخدّرة.

ووفق منظمة العفو الدولية، تحتل إيران المركز الثاني عالميا بعد الصين لجهة أحكام الإعدام المنفذة.

- السلطات الإيرانية تعدم 354 شخصا في النصف الأول من 2023

وبحسب منظمات حقوقية إيرانية خارج الجمهورية الإسلامية، نفذت السلطات 582 حكما بالإعدام شنقا في 2022، في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2015.

كذلك، نفذت السلطات حكم الإعدام في حق 354 شخصا على الأقل في الأشهر الستة الأولى من العام 2023، بحسب المصدر ذاته.