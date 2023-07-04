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إصابة 6 إسرائيليين خلال عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 12:52 مساء
إصابة 6 إسرائيليين خلال عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب
صورة من مكان الحادث. (جورزاليم بوست)
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أصيب 6 إسرائيليين خلال عملية دهس وإطلاق نار مشتركين في شارع بينشاس روزين في تل أبيب اليوم الثلاثاء، فيما تمكنت الشرطة من شل حركة السائق، في وقت ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عدوان واسعة النطاق في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي، إصابة 6 أشخاص، بينهم 3 في حالة خطيرة.

وقالت الشرطة في بيان باللغة العربية «تلقت شرطة إسرائيل بلاغًا عن مركبة دهست عددًا من المواطنين في شارع بنحاس روزين في مدينة تل أبيب»، وجرى شل حركة السائق، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت خدمة الإسعاف أنه في أعقاب الهجوم في تل أبيب يقوم المسعفون بتقديم العلاج ويحيلون إلى المستشفى 6 جرحى، بينهم امرأة في حالة خطيرة عمرها 46 سنة.

من جانبه أشاد الناطق باسم حركة المقاومة «حماس»، حازم قاسم بالهجوم قائلا إن «الهجوم البطولي في تل أبيب هو أول رد على جرائم الاحتلال بحق شعبنا في جنين.. الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه بحق جنين ونحيي ابطال شعبنا. والمقاتلون في جنين».

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