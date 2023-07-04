أوكرانيا تستدعي السفير الجورجي وتتهم تبيليسي بـ«تعذيب» ساكاشفيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها استدعت السفير الجورجي، متهمة تبيليسي بـ«تعذيب» الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، وهو مواطن أوكراني أيضا بعد ظهور الأخير هزيلا خلال محاكمته في جورجيا.

وقالت الخارجية الأوكرانية، في بيان «لقد تم إبلاغ السفير الجورجي بأن هذه المعاملة بحق ميخائيل ساكاشفيلي غير مقبولة على الإطلاق.. يجب أن توقف السلطة الجورجية تعذيب هذا المواطن الأوكراني»، مقترحة في الوقت نفسه نقل الرئيس السابق إلى أوكرانيا لتلقي «الرعاية الطبية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

زيلينسكي يطرد سفير جورجيا في كييف

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه أمر بطرد سفير جورجيا في كييف احتجاجاً على تدهور صحة الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضاً والذي ظهر في اليوم نفسه في تبيليسي هزيلاً للغاية.

- زيلينسكي يطرد سفير جورجيا في كييف بسبب تدهور صحة ساكاشفيلي

وقال زيلينسكي في قناته على تطبيق تليغرام «لقد طلبت اليوم من وزارة الخارجية أن تستدعي السفير الجورجي وأن تبلغه احتجاجنا الشديد وأن تطلب منه مغادرة أوكرانيا في غضون 48 ساعة لإجراء محادثات مع عاصمته»، مجدّداً مطالبة تبيليسي بأن تسلّم ساكاشفيلي إلى كييف و«إنقاذ هذا الرجل»، بحسب «فرانس برس».