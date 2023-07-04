الرئيس الصيني يؤكد معارضته «الحمائية» أمام قمة منظمة شنغهاي

القاهرة - بوابة الوسط

عبر الرئيس الصيني شي حينبينغ، الثلاثاء، عن معارضته «الحمائية» في العلاقات الاقتصادية الدولية، وذلك في كلمة أمام قمة افتراضية لمنظمة «شنغهاي» للتعاون، وفق ما نقل الإعلام الرسمي.

وتعهد الرئيس بأن تواصل الصين «المضي في الطريق الصحيح للعولمة الاقتصادية، ومعارضة الحمائية والعقوبات الأحادية، وتوسيع مفاهيم الأمن القومي»، وهو ما يبدو إشارة ضمنية إلى إجراءات تقييدية اتخذتها واشنطن حيال بكين في مجالات تجارية، أبرزها التقنيات الحديثة، وفق وكالة «فرانس برس».

وحض شي جينبينغ على «بذل جهود، لحفظ السلام الإقليمي، وضمان الأمن المشترك»، وطلب من الدول الأعضاء في المنظمة «اتباع الطريق الصحيح وتعزيز تضامنهم وثقتهم المشتركة».

تضم منظمة شنغهاي للتعاون، التي أُنشئت في العام 2001، ثماني دول حاليا: روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان والهند وباكستان. ودُعيت بيلاروسيا ومنغوليا بصفة مراقبين.

المشاركون في قمة منظمة شنغهاي

تستضيف الهند قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي يقع مقرها في بكين، التحالف الإقليمي الذي تريد إيران الانضمام إليه، حيث سيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة، كما أعلن مسؤولون.

وإلى جانب شي جينبينغ، يحضر القمة قادة من دول أخرى أعضاء. وأعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن بوتين سيشارك، وسيتحدث أمام القمة. لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل، حسب «فرانس برس».

وسيشارك في القمة أيضا رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، واصفا إياها بأنها «منتدى مهم للأمن والازدهار الإقليميين»، كما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان.