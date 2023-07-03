الداخلية الفرنسية: توقيف 157 شخصا في الليلة السادسة من أعمال الشغب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية صباح الاثنين توقيف 157 شخصا ليل الأحد الاثنين، خلال أعمال الشغب المتواصلة لليلة السادسة على التوالي بعد مقتل الفتى نائل برصاص شرطي الثلاثاء.

وأشارت الوزارة إلى إصابة ثلاثة عناصر من القوى الأمنية ورصد 352 حريقا وإحراق 297 سيارة، واستهدفت أعمال الشغب أيضا مركزا للشرطة وثكنة للدرك، بحسب وكالة «فرانس برس».

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كذلك قضى عنصر في فرق الإطفاء يبلغ الرابعة والعشرين في سان دوني قرب باريس، عندما كان يكافح حرائق أضرمت في سيارات ليل الأحد الإثنين، على ما ذكر وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وكتب دارمانان، في تغريدة «توفي العريف في كتيبة الإطفاء في باريس، رغم تدخل زملائه السريع»، موضحا أن الحادث «وقع في مرآب تحت الأرض».