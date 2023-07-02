المستشار الألماني يتابع «بقلق» أعمال الشغب في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، عن «قلقه» لاستمرار أعمال الشغب في المدن الفرنسية والتي أدت إلى إلغاء زيارة دولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت مقررة إلى ألمانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال شولتس في مقابلة مع قناة «اي آر دي» التلفزيونية العامة «بالتأكيد نتابع بقلق» ما يحصل في فرنسا، مضيفًا «لديَّ أمل كبير، وأنا مقتنع تمامًا، بأن رئيس الدولة الفرنسية سيجد السبل لضمان تحسن الوضع سريعًا».

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وتشهد فرنسا أعمال شغب واسعة النطاق في أعقاب مقتل الشاب نائل (17 عامًا) برصاص شرطي في ضاحية نانتير غرب باريس.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف المئات كل ليلة على خلفية أعمال شغب وسرقة ونهب وإضرام نار في الأملاك العامة والخاصة، بينما نشرت عشرات الآلاف من عناصر الشرطة والدرك لحفظ الأمن وإعادة الهدوء في الشوارع.