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غوتيريس يدعو إلى «عدم نسيان هايتي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 12:54 مساء
غوتيريس يدعو إلى «عدم نسيان هايتي»
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال مؤتمر صحفي في بور أو برنس، الأول من يوليو 2023. (أ ف ب)
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، السبت، من بور أو برنس إلى «عدم نسيان هايتي»، مبديا «تضامنه» مع الهايتيين العالقين في «حلقة مأسوية» من العنف والبؤس والكوارث الصحية.

ومنذ أشهر يوجه غوتيريس تحذيرات إزاء الوضع في الدولة الأكثر فقرا في النصف الغربي للكرة الأرضية، والتي ترزح تحت وطأة عنف العصابات المستشري وتدهور قطاع الرعاية الصحية وانعدام الاستقرار السياسي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتوجه غوتيريس إلى بور أو برنس في زيارة هي الأولى بصفته الأمين العام للمنظمة الدولية، لتسليط الضوء على الأزمة.

وفي ختام زيارة «تضامن» استغرقت بضع ساعات، قال غوتيريس «يجب أن نضع هايتي على خريطة الحياة السياسية الدولية وأن نجعل مأساة الشعب الهايتي أولى أولويات المجتمع الدولي»، مضيفا «التقيت هايتيات وهايتيين وشعرت بكل الإنهاك الذي يعانيه السكان الذين يواجهون منذ فترة طويلة سلسلة أزمات وظروف معيشية غير مستدامة»، مشيرا إلى أنه «استمع إلى ندائهم للمساعدة».

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وبعد لقائه رئيس الوزراء آرييل هنري، وقادة أحزاب سياسية مختلفة ونشطاء من المجتمع المدني، شدّد غوتيريس على أن «هذا ليس الوقت لنسيان هايتي»، وحضّ مجلس الأمن الدولي على «السماح بنشر قوة أمنية دولية قوية على الفور»، فيما من المتوقع أن يناقش المجلس الوضع في هايتي في وقت لاحق هذا الشهر.

وكان الأمين العام نقل في أكتوبر الماضي، نداء للمساعدة من آرييل هنري، يطلب فيه من مجلس الأمن إرسال قوة دولية لدعم الشرطة العاجزة عن احتواء عنف العصابات المستشري.

لكن بعد تسعة أشهر، لم تلق الدعوة آذانا مصغية، وبينما أشارت دول إلى استعدادها للمشاركة، لم يتطوع أي منها لقيادة عملية كهذه.

وقال الأمين العام «أدعو الدول التي لديها القدرة على توفير قوة أمنية قوية إلى عدم التردد بعد الآن»، وأردف «كل يوم مهم. إذا لم نتحرك الآن، سيكون لعدم الاستقرار والعنف تأثير دائم في أجيال من الهايتيين».

عنف جنسي واسع الانتشار
ومنذ تلك الدعوة، تواصل الأمم المتحدة وصف الكابوس الذي يعيشه الهايتيون، بـ«قناصة منتشرون على الأسطح وعمليات خطف واستهداف مدارس واغتصاب، وغيرها».

وقال غوتيريس السبت إن «بور أو برنس محاطة بعصابات مسلحة تقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى المناطق الشمالية والجنوبية وتتحكم في الوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية»، ودان بـ«أشد العبارات انتشار العنف الجنسي الذي تستخدمه العصابات المسلحة سلاحا لبثّ الرعب».

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ندّدت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاثرين راسل بـ«الفظائع»، التي يعانيها شعب هايتي، متحدثة عن عمليات اغتصاب تتعرض لها فتيات صغيرات وتجنيد أطفال وحرق منازل.

وأوردت قصة مروعة عن طفلة عمرها 11 سنوات اختطفها خمسة رجال واغتصبها ثلاثة منهم، وقالت «كانت حاملا في الشهر الثامن عندما تحدثنا وبعد بضعة أيام أنجبت طفلا»، مشيرة إلى أن العصابات المسلحة تسيطر على أكثر من 60% من العاصمة ومساحات شاسعة من الأرياف.

ويحتاج ما يقرب من نصف سكان هايتي أي 5,2 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، بينهم نحو ثلاثة ملايين طفل.

«الحاجة إلى اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة»
ولم تجر هايتي انتخابات منذ 2016، ويواجه هنري الذي عُيّن رئيسا للوزراء قبل 48 ساعة فقط من اغتيال الرئيس جوفينيل موييس في يوليو 2021، تساؤلات بشأن شرعيته.

وقال غوتيريس إنه أجرى «تبادلات صريحة» مع هنري ومسؤولين آخرين حول «الحاجة إلى اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة»، من دون أن يخوض في تفاصيل.

ودعا القيادات المدنية إلى «تجاوز مصالحهم الشخصية وتقديم تنازلات من أجل تسهيل ظهور رؤية مشتركة ومسار انتخابي قابل للتطبيق وذو مصداقية».

وبعد هايتي، يتوجه غوتيريس إلى ترينيداد وتوباغو حيث يشارك في قمة دول المجموعة الكاريبية (كاريكوم)، التي ستُناقش قضايا محيطة بهايتي. وسيحضر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن القمة.

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