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رئيس كوريا الجنوبية يدعو وزارة التوحيد لاتخاذ «موقف صارم» مع كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 10:06 صباحا
رئيس كوريا الجنوبية يدعو وزارة التوحيد لاتخاذ «موقف صارم» مع كوريا الشمالية
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأول من إبريل 2023. (أ ف ب)
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قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأحد، إن وزارة التوحيد كانت تركز كثيراً في الماضي على تقديم المساعدة لكوريا الشمالية، ولكنها تحتاج الآن إلى التغيير، واتخاذ «موقف صارم» مع بيونغ يانغ.

وعيّن يون في منصب وزير التوحيد، كيم يونج هو، المحافظ والمنتقد لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والذي سعى إلى إبراز دوره في ظل تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، بحسب وكالة «رويترز».

- كوريا الجنوبية: الرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية سيشمل أسلحة ذرية أميركية

وأضاف يون: «وزارة التوحيد تتصرف كوزارة لتقديم المساعدة لكوريا الشمالية وهذا خاطئ، حان الوقت للتغيير»، مشيراً إلى ضرورة عمل الوزارة على تقديم «حياة أفضل وأكثر إنسانية» للشعب في الجنوب والشمال.

الرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية
وفي إبريل الماضي، قال الرئيس الكوري الجنوبي في البيت الأبيض، إن السلام مع بيونغ يانغ يأتي من خلال إثبات القوة، مشددا على أن الرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية سيشمل أسلحة ذرية أميركية.

وأكد وون خلال مؤتمر صحفي، أنه اتفق مع نظيره الأميركي جو بايدن على أن «تحقيق السلام يأتي عبر فائض القوة وليس عبر سلام زائف يستند إلى حسن إرادة الطرف الآخر».

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