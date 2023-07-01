سانشيز وزيلينسكي: ترشيح أوكرانيا سيكون أولوية للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

سيكون ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ضمن أولويات الرئاسة الإسبانية الدورية للتكتل، وفق ما أكده إعلان مشترك صدر إثر لقاء بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم السبت.

وبحسب الإعلان، الذي وزعه مكتب زيلينسكي، عبرت إسبانيا عن «تأييدها ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسيكون ذلك من أولويات رئاستها»، التي بدأت اليوم السبت. وأكدت أهمية «تعزيز الشراكة بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا من خلال إنشاء مجلس ناتو-أوكرانيا»، وفق وكالة فرانس برس.

