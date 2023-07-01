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اعتقال 1311 شخصا بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 12:13 مساء
اعتقال 1311 شخصا بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا
مقر وزارة الداخلية الفرنسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم السبت، أن 1311 شخصا أوقفوا ليل الجمعة/السبت في أرجاء البلاد، مع تواصل أعمال الشغب لليلة الرابعة على التوالي إثر مقتل مراهق برصاص شرطي.

وأوضحت الوزارة أن هذا العدد أعلى بكثير من توقيفات الليلة السابقة، التي شملت 875 شخصا، وفق وكالة «فرانس برس».

جنازة الشاب «نائل»
ومن المقرر أن تقام، اليوم السبت، مراسم جنازة الشاب «نائل»، البالغ 17 عاما، الذي قتل برصاص شرطي فرنسي، بعد تواصل أعمال الشغب لليلة الرابعة على التوالي مع أعمال نهب ومواجهات في أرجاء فرنسا، وتخللها توقيف نحو ألف شخص. وقد أصيب الفتى برصاصة قاتلة في الصدر، أطلقها شرطي من مسافة قريبة في أثناء عملية تدقيق مروري. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف، البالغ 38 عامًا، تهمة القتل العمد، بحسب «فرانس برس».

بينما نشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي، مدعومين بآليات مدرعة، لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل «نائل» في إحدى ضواحي باريس الثلاثاء. وتواصلت أعمال الشغب المرتبطة بهذه الحادثة في الكثير من الأحياء الشعبية في البلاد ليل الجمعة/السبت، مع «تراجع حدتها» بحسب وزارة الداخلية، إلا أن الحصيلة تبقى مرتفعة، حيث أوقفت الشرطة الفرنسية 994 شخصا في أرجاء البلاد، على ما أفادت الوزارة، موضحة: «79 شرطيا ودركيا أصيبوا بجراح»، في حصيلة لا تزال موقتة.

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