اعتقال 1311 شخصا بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم السبت، أن 1311 شخصا أوقفوا ليل الجمعة/السبت في أرجاء البلاد، مع تواصل أعمال الشغب لليلة الرابعة على التوالي إثر مقتل مراهق برصاص شرطي.