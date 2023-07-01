  • Alwasat News
Atwasat

فرنسا تستعد لمراسم جنازة الشاب نائل بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 11:31 صباحا
فرنسا تستعد لمراسم جنازة الشاب نائل بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب
مارة يلتقطون صورا لمركبة احترقت في الدائرة السادسة من باريس، الأول من يوليو 2023، مع تواصل أعمال الشغب جراء مقتل مراهق برصاص الشرطة في نانتير في ضاحية العاصمة الفرنسية في 27 يونيو. (أ ف ب)
alwasat radio

تقام السبت، مراسم جنازة الشاب «نائل» البالغ 17 عاما الذي قتل برصاص شرطي فرنسي، بعد تواصل أعمال الشغب لليلة الرابعة على التوالي مع أعمال نهب ومواجهات في أرجاء فرنسا تخللها توقيف نحو ألف شخص.

وأصيب الفتى نائل برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عامًا تهمة القتل العمد، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل «نائل» في إحدى ضواحي باريس الثلاثاء.

وتواصلت أعمال الشغب المرتبطة بهذه الحادثة في الكثير من الأحياء الشعبية في البلاد ليل الجمعة السبت، مع «تراجع حدتها» بحسب وزارة الداخلية، إلا أن الحصيلة تبقى مرتفعة، فقد أوقفت الشرطة الفرنسية 994 شخصا في أرجاء البلاد على ما أفادت الوزارة، موضحة أن «79 شرطيا ودركيا أصيبوا بجروح»، في حصيلة لا تزال موقتة.

وأضاف المصدر نفسه أن النيران أضرمت في نحو 1350 سيارة، فيما تعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب وأحصي 2560 حريقا على الطرقات العامة.

وأحصت الوزارة 31 هجوما على مراكز للشرطة، و16 على مراكز للشرطة البلدية و11 على ثكنات للدرك.

وعرفت مرسيليا ثاني مدن البلاد ليلة مضطربة ما دفع وزير الداخلية جيرارلد دارماران، إلى إرسال تعزيزات إليها.

وكانت الشرطة أعلنت توقيف 88 شخصا فيها قرابة الساعة الثانية فجرا (منتصف الليل ت غ) في صفوف مجموعات من الشباب غالبا ما يكونون مقنعين و«يتحركون بسرعة».

فرض حظر تجول
وصباح السبت، شارف عدد التوقيفات على الألف أي عند مستوى أعلى من الليالي السابقة التي أوقفت خلالها الشرطة نحو 900 شخص.

وفي مدينتي ليون وغرونوبل في وسط البلاد الشرقي، جرت مواجهات حتى ساعة متقدمة من الليل بين جماعات من الشباب الملثمين في غالب الأحيان يتنقلون مهرولين أو على دراجات ويطلقون المقذوفات باتجاه عناصر الشرطة الذين كانوا يردون بإطلاق الغاز المسيل للدموع، فيما أطلق أحد المتظاهرين النار من بندقية باتجاه عناصر من الشرطة في ضاحية ليون، على ما أفادت وزارة الداخلية.

ولم تسلم منطقة باريس من أعمال الشغب، وقررت ثلاث مدن قريبة من العاصمة الفرنسية فرض حظر التجول على غرار مدن أخرى في المناطق الداخلية.

وفي ضاحية نانتير التي كان يقيم فيها نائل، يستعد السكان السبت لمراسم جنازة الفتى الذي أطلق مقتله شرارة أعمال الشغب في أرجاء البلاد.

وكتب محامو عائلة الفتى «يوم السبت الأول من يوليو سيكون لعائلة نائل يوم صلاة»، داعيا وسائل الإعلام إلى عدم حضور المراسم «احتراما لخصوصية العائلات الثكلى».

وكان وزير الداخلية أعلن نشر «المزيد من الوحدات المتخصصة» مثل RAID وGIGN للتدخل السريع في الشرطة والدرك فضلا عن إرسال مدرعات خفيفة من سلاح الدرك.

عنف الشرطة والعنصرية في فرنسا
وقال لاعبو منتخب فرنسا لكرة القدم في بيان نقله قائدهم كيليان مبابي، إن «زمن العنف يجب أن يكف ليحل مكانه زمن الحداد والحوار وإعادة البناء».

وكانت الحكومة قررت إلغاء كل «الأحداث الكبيرة» مثل حفلتي المغنية ميلين فارمر يومي الجمعة والسبت في استاد فرنسا وأمرت بوقف حركة الحافلات والترامواي في كل أرجاء البلاد بعد الساعة 21,00 (الساعة 19,00 ت غ).

وأثار مقتل نائل م. صاحب الأصول الجزائرية، الجدل من جديد بشأن عنف الشرطة والعنصرية في فرنسا، حيث قتل 13 شخصا في عام 2022، برصاصة عناصر الشرطة.

- توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا

وخلال مؤتمر صحفي روتيني، في جنيف الجمعة حضت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فرنسا على «معالجة جدية لمشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن»، إلا أن وزارة الخارجية الفرنسية ردت على الفور، معتبرة أنه «لا أساس» لهذا الاتهام.

ويطرح جزء من الأوساط السياسية مسألة فرض حال الطوارئ في البلاد، وهي مسألة تلقى متابعة حثيثة في الخارج، خصوصا أن فرنسا تستضيف في الخريف كأس العالم للركبي، ومن ثم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس في 2024.

ويسمح فرض حال الطوارئ للسلطات الإدارية اتخاذ إجراءات استثنائية مثل منع التجول، والتي سبق أن فُرضت في نوفمبر 2005 بعد أعمال شغب استمرت عشرة أيام في الضواحي عقب مقتل مراهقين اثنين صعقا في محول كهربائي احتميا فيه هربا من مطاردة الشرطة لهما.

وأصيب نائل برصاصة في الصدر أطلقها شرطي عن مسافة قريبة عندما كان عنصران يحاولان وقف سيارته، بعدما رفض الامتثال على ما تفيد السلطات.

ووجهت إلى الشرطي البالغ 38 عاما الخميس تهمة القتل العمد ووضع في الحبس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني

الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني
مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»

مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»
«إقليدس» يستعد لاستكشاف الجانب المظلم من الكون

«إقليدس» يستعد لاستكشاف الجانب المظلم من الكون
الأمم المتحدة تصدر قائمة مُحدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

الأمم المتحدة تصدر قائمة مُحدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية
ليفربول يكسر قواعد اللعبة ويرصد مبلغا خياليا لضم مبابي

ليفربول يكسر قواعد اللعبة ويرصد مبلغا خياليا لضم مبابي
الكشف عن سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي

الكشف عن سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا

أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا
لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»

لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»
لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»

لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»
طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي

طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي
«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي

«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي
الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر

الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر
عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره

عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره
«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030

«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030
لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟

لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟
شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية

شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية
باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة

باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة
«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل

«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يعلن إجراءات جديدة لتخفيف ديون الطلاب
بايدن يعلن إجراءات جديدة لتخفيف ديون الطلاب
25 قتيلا جراء اندلاع حريق في حافلة بالهند
25 قتيلا جراء اندلاع حريق في حافلة بالهند
توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا
توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا
وفد عسكري صيني ينهي زيارة لفرنسا وبريطانيا
وفد عسكري صيني ينهي زيارة لفرنسا وبريطانيا
قانون مكافحة التجسس الواسع في الصين يدخل حيز التنفيذ
قانون مكافحة التجسس الواسع في الصين يدخل حيز التنفيذ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب «تايتانيك»
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب ......
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة الجنوبية
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة ......
المزيد
اعتقال 1311 شخصا بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا
اعتقال 1311 شخصا بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا...
فرنسا تستعد لمراسم جنازة الشاب نائل بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب
فرنسا تستعد لمراسم جنازة الشاب نائل بعد ليلة رابعة من أعمال ......
رئيس الوزراء الإسباني يصل إلى كييف مع تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي
رئيس الوزراء الإسباني يصل إلى كييف مع تولي بلاده رئاسة ......
قانون مكافحة التجسس الواسع في الصين يدخل حيز التنفيذ
قانون مكافحة التجسس الواسع في الصين يدخل حيز التنفيذ...
وفد عسكري صيني ينهي زيارة لفرنسا وبريطانيا
وفد عسكري صيني ينهي زيارة لفرنسا وبريطانيا...
المزيد