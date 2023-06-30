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تعبئة 45 ألف شرطي فرنسي تحسباً لأعمال شغب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 09:25 مساء
تعبئة 45 ألف شرطي فرنسي تحسباً لأعمال شغب
عناصر من شرطة مكافحة الشغب الفرنسية. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، تعزيز انتشار قوات الأمن في كلّ أنحاء البلاد، وتعبئة 45 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك تحسباً لليلة رابعة من أعمال الشغب احتجاجاً على مقتل شاب برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري.

وفي إطار سعيها لاحتواء الشغب والتخريب، سمحت الحكومة الفرنسية للدرك بإنزال عربات مصفحة إلى الشوارع، من دون أن تذهب إلى حد إعلان حالة الطوارئ، وفق وكالة فرانس برس.

وتوفي شاب عشريني بعد ظهر اليوم الجمعة، في شمال غرب فرنسا متأثراً بإصابته بجروح إثر سقوطه ليل الخميس - الجمعة من أعلى سطح متجر خلال أعمال شغب

الشغب في فرنسا
وأوقف 667 شخصا ليلَ «الخميس - الجمعة» في فرنسا بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي «تخللها نهب وتخريب ممتلكات عامة» إثر مقتل مراهق برصاص شرطي، على ما أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أن السلطة التنفيذية تدرس «كل الاحتمالات» لإعادة النظام في فرنسا، من بينها فرض حال الطوارئ، بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة على التوالي في أرجاء البلاد.

جاء ذلك رداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول احتمال اللجوء إلى فرض الطوارئ، وقالت رئيسة الحكومة: «سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع مع الرئيس» إيمانويل ماكرون، حسب وكالة «فرانس برس». وتابعت: «لن أجيبكم الآن، لكننا ندرس كل الاحتمالات واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي» الفرنسية.

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