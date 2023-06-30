«فرانس برس»: مصرع شاب في فرنسا خلال الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط

توفي شاب عشريني بعد ظهر اليوم الجمعة، في شمال غرب فرنسا متأثرا بإصابته بجروح إثر سقوطه ليل الخميس - الجمعة من أعلى سطح متجر خلال أعمال شغب تشهدها البلاد احتجاجا على مقتل شاب برصاص الشرطة، حسب ما أفادت مصادر متطابقة.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة «فرانس برس» إن الشاب سقط من أعلى سطح سوبرماركت «خلال عملية نهب»، لكن مكتب المدعي العام في روان قال إن هذا المتجر «لم يتعرض لهجوم من قبل مثيري الشغب خلال هذه الوقائع».

رئيسة الوزراء الفرنسية: كل الاحتمالات مطروحة لإعادة النظام في البلاد

وفي وقت سابق اليوم، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أن السلطة التنفيذية تدرس «كل الاحتمالات» لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ، بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة على التوالي في أرجاء البلاد.

جاء ذلك ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول احتمال اللجوء إلى فرض حال الطوارئ، وقالت رئيسة الحكومة: «سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع مع الرئيس» إيمانويل ماكرون، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابعت: «لن أجيبكم الآن، لكننا ندرس كل الاحتمالات واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي» الفرنسية.

وأوقف 667 شخصًا ليل «الخميس - الجمعة» في فرنسا بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي «تخللها نهب وتخريب ممتلكات عامة» إثر مقتل مراهق برصاص شرطي، على ما أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان.