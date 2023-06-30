  • Alwasat News
Atwasat

منع الرئيس البرازيلي السابق من ممارسة العمل السياسي 8 أعوام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 07:56 مساء
منع الرئيس البرازيلي السابق من ممارسة العمل السياسي 8 أعوام
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. (الإنترنت)
alwasat radio

منعت محكمة برازيلية، اليوم الجمعة، الرئيس السابق جايير بولسونارو من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام، بعدما دانته بـ«استغلال السلطة» بسبب معلومات «خاطئة» نشرها عن نظام التصويت الإلكتروني قبيل هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية.

ويحرم الحكم الذي أصدره سبعة قضاة في المحكمة العليا الانتخابية في برازيليا بعدما أيّده خمسة قضاة مقابل اعتراض اثنين، بولسونارو (68 عاماً) من الترشّح لانتخابات 2026 الرئاسية ويفتح معركة خلافته داخل اليمين واليمين المتطرف. لكن دفاع الرئيس السابق أعلن أنه سيستأنف الحكم، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»

لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»
لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»

لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»
طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي

طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي
الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر

الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر
عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره

عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره
«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030

«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030
لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟

لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟
الدوري السعودي.. روبي فاولر مدربا للقادسية

الدوري السعودي.. روبي فاولر مدربا للقادسية
شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية

شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية
الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور)

الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور)
لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم

لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم
نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك

نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك
باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة

باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف

وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف
«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل

«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل
قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»

قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)

الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي

البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا: حرق المصحف عمل مشين وجريمة تثير الكراهية بين الأديان
روسيا: حرق المصحف عمل مشين وجريمة تثير الكراهية بين الأديان
ماكرون يدعو منصات التواصل الاجتماعي إلى حذف مشاهد الشغب «الحساسة»
ماكرون يدعو منصات التواصل الاجتماعي إلى حذف مشاهد الشغب «الحساسة»
وسط معارضة موسكو وبكين.. واشنطن تعود إلى اليونسكو
وسط معارضة موسكو وبكين.. واشنطن تعود إلى اليونسكو
مجلس الأمن الدولي ينهي مهمة بعثة الأمم المتحدة في مالي
مجلس الأمن الدولي ينهي مهمة بعثة الأمم المتحدة في مالي
«حُفر قنابل» و«منازل متضررة».. أضرار في الداخل الروسي تشهد على تمرد «فاغنر»
«حُفر قنابل» و«منازل متضررة».. أضرار في الداخل الروسي تشهد على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب «تايتانيك»
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب ......
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة الجنوبية
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة ......
المزيد
المجر وبولندا تعرقلان خطط الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة
المجر وبولندا تعرقلان خطط الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة...
«فرانس برس»: مصرع شاب في فرنسا خلال الاحتجاجات
«فرانس برس»: مصرع شاب في فرنسا خلال الاحتجاجات...
منع الرئيس البرازيلي السابق من ممارسة العمل السياسي 8 أعوام
منع الرئيس البرازيلي السابق من ممارسة العمل السياسي 8 أعوام...
«حُفر قنابل» و«منازل متضررة».. أضرار في الداخل الروسي تشهد على تمرد «فاغنر»
«حُفر قنابل» و«منازل متضررة».. أضرار في الداخل الروسي تشهد ......
مجلس الأمن الدولي ينهي مهمة بعثة الأمم المتحدة في مالي
مجلس الأمن الدولي ينهي مهمة بعثة الأمم المتحدة في مالي...
المزيد