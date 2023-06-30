رئيسة الوزراء الفرنسية: كل الاحتمالات مطروحة لإعادة النظام في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الجمعة أن السلطة التنفيذية تدرس «كل الاحتمالات» لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ، بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة على التوالي في أرجاء البلاد.

جاء ذلك ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول احتمال اللجوء إلى فرض حال الطوارئ، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت رئيسة الحكومة «سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع مع الرئيس» إيمانويل ماكرون، مكملة: «لن أجيبكم الآن، لكننا ندرس كل الاحتمالات واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي» الفرنسية.