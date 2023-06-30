ماكرون يرأس الجمعة اجتماعا جديدا لخلية الأزمة حول أعمال الشغب

القاهرة - بوابة الوسط

يرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا إثر مقتل مراهق برصاص شرطي، على ما أعلنت الرئاسة.

وربما يختصر ماكرون الموجود في بروكسل منذ الخميس لحضور قمة أوروبية، مشاركته ويعود قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه، ويعقد مؤتمرا صحفيا قبل مغادرة مجلس الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة «فرانس برس».

مقتل مراهق على يد شرطي مرور

وقتل فتى يدعى نائل - 17 عاما - برصاص شرطي مرور خلال استيقاف سيارة في نانتير الواقعة بالضاحية الغربية لباريس، ما أدى إلى اندلاع اضطرابات في العاصمة وعدد من المدن الأخرى.

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واستخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في مسيرة لتكريم ذكرى الفتى، أمس الخميس، بينما رشق المتظاهرون الشرطة بمقذوفات أمام المبنى الرئيسي للإدارة المحلية في نانتير.