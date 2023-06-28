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بوتين: لم أشك في دعم المواطنين الروس خلال تمرد فاغنر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 09:51 مساء
بوتين: لم أشك في دعم المواطنين الروس خلال تمرد فاغنر
بوتين خلال اجتماع مع قيادات الجيش الروسي في الكرملين. (الإنترنت)
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه «لم يشك» في دعم الروس خلال التمرّد المسلّح لمجموعة فاغنر الأسبوع الماضي، والذي تسبّب في أسوأ أزمة بالبلاد منذ وصوله إلى السلطة قبل أكثر من 20 عاما.

وجاء في مقتطفات بثّها التليفزيون الرسمي الروسي من لقاء أجراه مع زعيم جمهورية داغستان الواقعة في جنوب روسيا: «لم أشك في رد فعل الناس في داغستان وكل أنحاء البلاد»، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهته، شدد رئيس جمهورية داغستان، سيرغي ميليكوف، خلال لقائه بوتين، على أنه «لا يوجد شخص واحد في داغستان لا يؤيد قرارات القيادة الروسية التي تم اتخاذها في 24 يونيو هذا العام».

فاغنر تستولي على المنطقة العسكرية الجنوبية بروستوف
وقد استولت مجموعة «فاغنر» العسكرية في ليلة 24 يونيو على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بمدينة روستوف الروسية، بعد أن زعم مؤسس «فاغنر»، يفغيني بريغوجين، بأن القوات الروسية شنت هجمات صاروخية على معسكرات المجموعة، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية بالكامل.

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وفي وقت لاحق، أجرى رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، محادثات مع بريغوجين، وتوصل لاتفاق معه يقضي بوقف التصعيد، ومغادرة الأراضي الروسية إلى بيلاروسيا مقابل إغلاق القضية الجنائية ضده.

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