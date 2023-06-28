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مقتل 13 مدنيا بهجوم نفذه «متطرفون» في شمال مالي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 08:50 مساء
مقتل 13 مدنيا بهجوم نفذه «متطرفون» في شمال مالي
قوات تابعة للجيش في مالي. (الإنترنت)
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قتل ما لا يقل عن ثلاثة عشر مدنيا بهجوم في شمال مالي يشتبه في أن «متطرفون» نفذوه، وفق ما أفاد مسؤولون محليون الأربعاء، طالبين عدم الكشف عن هويتهم.

وقال مسؤول محلي في منطقة غاو: «الحصيلة الموقتة تشير إلى ثلاثة عشر قتيلا وأكثر من عشرة جرحى، بينما فر سكان بلدات عدة في منطقة غابيرو». وأضاف مسؤول محلي آخر: «قتلوا الكثير من الأشخاص. أكثر من سبعة عشر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

  وفي 22 أبريل الماضي  أقدم مسلحون يرجّح أنهم متطرفون على مهاجمة مطار ومعسكر قريب للجيش في وسط مالي، مما أدى إلى مقتل تسعة مدنيين وإصابة 60 آخرين، بحسب ما اعلنت حكومة المنطقة.

وكان مسؤولان محليان منتخبان ومصدر دبلوماسي وصفوا الموقع في وقت سابق من ذات اليوم بأنه «معسكر روسي». وبدأ العسكريون الحاكمون في مالي في العام 2022 العمل مع «مدربين» عسكريين روس. لكن مناوئي النظام يقولون إنهم مرتزقة ينتمون إلى مجموعة فاغنر، بحسب «يورو نيوز».

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وقال مسؤول محلي منتخب «جرى استهداف المعسكر الروسي وطائراته - المعسكر قريب من المطار ... حاصر الجهاديون جزءاً من المطار». وبحسب مسؤولين عسكريين ومحليين، استمر الهجوم من الساعة 05.30 صباحا بالتوقيت المحلي إلى قرابة الساعة الثامنة.

 أربعة انفجارات أعقبها إطلاق نار 
ووفق شهود عيان، دوت أربعة انفجارات أعقبها إطلاق نار من أسلحة آلية. وشوهد دخان بالقرب من المطار. واستعاد جيش مالي السيطرة على المنطقة بعد ذلك.

وقال هذا المسؤول إن الجنود السنغاليين التابعين لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما» تمكنوا من إبطاء تقدم «المتطرفين». ويمتد معسكر مينوسما على أربعة هكتارات وهو قريب من المطار ومن معسكر الجيش المالي الذي يوجد فيه الروس

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