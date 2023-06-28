روسيا: 200 ألف مسلم يؤدون صلاة عيد الأضحى في مساجد موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

أدى نحو 200 ألف مسلم صلاة عيد الأضحى في مساجد العاصمة الروسية موسكو، 105 آلاف منهم في مسجد موسكو الكبير.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس المفتين في روسيا روشان أبياسوف: «حوالي 200 ألف شخص أدوا صلاة عيد الأضحى في مساجد موسكو وضواحيها»، و105 آلاف منهم في مسجد موسكو الكبير، وأكثر من 50 ألفا بمسجد موسكو التاريخي، وأكثر من 40 ألفا في مسجد موسكو التذكاري، ونحو 100 ألف بمساجد ضواحي موسكو»، وفق «روسيا اليوم».

وهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المسلمين الروس، لمناسبة عيد الأضحى، مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المسلم بروسيا في تعزيز السلام بين مختلف الأعراق والأديان، والحفاظ على القيم الأسرية.

رمي جمرة العقبة الكبرى في منى

وعلى صعيد الحج بدأ الحجاج صباح الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة 1.8 مليون شخص.

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ومنذ ساعات الصباح الأولى، شقت مجموعات من المصلين طريقها عبر وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسم يُجسّد غواية الشيطان. وتجري هذه المناسك في مبنى ضخم متعدد الطوابق شيدته السلطات السعودية لتفادي وقوع تدافع أدى في الماضي لحوادث دامية. وبعد الانتهاء، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق شعر رأسه أو قصه، ثم يرتدي ملابسه العادية.

1.8 مليون حاج يتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة

ويتوجه الحجاج لاحقًا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، ثم يعودون بعد ذلك إلى منى حيث يبيتون أيام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث. ويمكن للحجاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى إذا توفر لديهم العذر.

بعد منسك الرجم، يعود الحجاج إلى المسجد الحرام في مكة لأداء «طواف الوداع» حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.وأعلنت السلطات السعودية الثلاثاء مشاركة أكثر من 1.8 مليون حاج، 1.66 مليون منهم من خارج المملكة.

والحج عادة ما يكون أحد أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم، وهو من بين أركان الإسلام الخمسة ويتوجب على كل مسلم قادر على تأديته، أن يقوم به مرة واحدة على الأقل.

خطبة عيد الأضحى بمسحد موسكو الكبير. (الإنترنت)

آلاف المسلمين يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد موسكو الكبير. (الإنترنت)